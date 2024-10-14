Мечтал о таких томатах и вот наконец-то нашел: пять сортов, которые растут сами по себе – посадил и собирай урожай
- 07:13 14 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Посадка стелющихся томатов — отличное решение для садоводов, которые ценят простоту и эффективность.
Эти сорта действительно облегчают уход: их не нужно пасынковать или подвязывать, а также они хорошо подавляют сорняки.
Вот несколько интересных сортов, которые можно найти на российском рынке:
«Курочка ряба» — ультраранний сорт высотой до 50 см. Плоды округло-вытянутые, розовато-красного цвета с желтыми полосками. Отлично подходит для ранних урожаев.
«Корейский стелящийся» — раннеспелый томат, высота до 40 см. Плоды розовые, сочные, с высокой устойчивостью к заболеваниям, холоду и засухе.
«Японский стелящийся» — очень низкорослый сорт, идеален для выращивания в кашпо и вазонах. Плоды красные, округлые, слегка рельефные, с хорошей урожайностью.
«Монгольский карлик» — супердетерминантный сорт высотой до 30 см. Красные, округлые помидоры с сладкой и плотной мякотью, дают до 8 кг с куста и плодоносят до заморозков.
Чтобы избежать загрязнения плодов от земли, можно использовать мульчирование с помощью сена или соломы. Такой подход не только улучшает уход, но и защищает растения от болезней. Удачи в посадке и сборе урожая!