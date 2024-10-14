Мечтал о таких томатах и вот наконец-то нашел: пять сортов, которые растут сами по себе – посадил и собирай урожай

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Посадка стелющихся томатов — отличное решение для садоводов, которые ценят простоту и эффективность. Эти сорта действительно облегчают уход: их не нужно пасынковать или подвязывать, а также они хорошо подавляют сорняки.

Вот несколько интересных сортов, которые можно найти на российском рынке:

«Курочка ряба» — ультраранний сорт высотой до 50 см. Плоды округло-вытянутые, розовато-красного цвета с желтыми полосками. Отлично подходит для ранних урожаев.

«Корейский стелящийся» — раннеспелый томат, высота до 40 см. Плоды розовые, сочные, с высокой устойчивостью к заболеваниям, холоду и засухе.

«Японский стелящийся» — очень низкорослый сорт, идеален для выращивания в кашпо и вазонах. Плоды красные, округлые, слегка рельефные, с хорошей урожайностью.

«Монгольский карлик» — супердетерминантный сорт высотой до 30 см. Красные, округлые помидоры с сладкой и плотной мякотью, дают до 8 кг с куста и плодоносят до заморозков.