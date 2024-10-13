Осенний сюрприз от РЖД: теперь в поездах запрещено делать это — как будут ездить пассажиры

С приходом осени, когда многие россияне продолжают путешествовать по стране, стоит помнить об правилах, введённых осенью прошлого года, которые остаются актуальными и в 2024 году, сообщает источник. Обновлённые правила для пассажиров поездов

Одно из ключевых новшеств касается использования нижних полок пассажирами с билетами на верхние места. Теперь все пассажиры должны оставаться на своих местах, но есть определённые временные отрезки, когда разрешено пользоваться нижними полками для удобства:

С 7:00 до 10:00 — для утреннего перекуса

С 12:00 до 15:00 — для обеда

С 19:00 до 21:00 — для вечернего перекуса

Эти меры введены в ответ на жалобы пассажиров верхних полок, которые испытывали дискомфорт во время приема пищи.

Ограничения на использование устройств

Были установлены новые нормы использования электронных устройств на поездах. Пассажирам не разрешается слушать музыку громко или использовать гаджеты на полной громкости. Музыкальные репетиции также запрещены для создания комфортной обстановки для всех пассажиров.

Рекомендации по приобретению билетов

Чтобы избежать трудностей при покупке билетов на летние маршруты, рекомендуется приобрести их заранее. Билеты доступны за 90 дней до отправления поезда. Задержка покупки может привести к недостатку мест и вынужденной отмене поездки.

Дополнительные ограничения

Также имеются прочие ограничения, действующие в поездах РЖД: