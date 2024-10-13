«От 60 лет и старше»: с 14 октября для пенсионеров действует новая льгота

Фото из архива "Про Город"

Начиная с октября, для пенсионеров, которым исполнилось 60 лет, введена новая льгота, значительно упрощающая поездки внутри страны. Теперь пожилым людям предоставляется особая скидка на билеты для поездов дальнего следования, что делает поездки более доступными и комфортабельными.

Эта инициатива охватывает всех пенсионеров в России, предлагая скидку в размере 15%. Чтобы воспользоваться этой скидкой, достаточно предъявить паспорт — это можно сделать как при покупке билетов в кассе, так и онлайн, введя необходимые данные. Льгота активируется автоматически, что облегчает её использование.

Важно отметить, что скидка распространяется только на дальние поездки в купейных вагонах. Это делает путешествия между крупными городами более удобными и выгодными. Однако следует учитывать, что в праздничные дни и в определённые пиковые сезоны эта льгота может не действовать, что важно учесть при планировании поездок.