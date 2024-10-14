Их ждет белоснежная полоса: астролог Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в октябре 2024 года

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В октябре Рыбы вступили в фазу везения, когда все начинания оборачиваются успехом. Важно правильно направить проявляющуюся энергию и силу. Согласно прогнозам, любые преграды будут пройдены, а сомнения совершенно исчезнут. Сотрудники могут рассчитывать на серьезные обсуждения, исход которых будет благоприятным: это может быть повышение, карьерный рост, выгодные командировки или дополнительные гонорары.

Для Близнецов октябрь 2024 года открывает обилие шансов. Эффективная коммуникация с окружением и встречи с единомышленниками поспособствуют достижению намеченных целей. Принятые в это время решения принесут положительные плоды в ближайшем будущем. Поэтому способность принимать обоснованные решения станет основополагающим фактором для удачного выполнения задач.