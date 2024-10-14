Их ждет белоснежная полоса: астролог Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в октябре 2024 года
- 07:45 14 октября
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- Инга Межевикина
В октябре Рыбы вступили в фазу везения, когда все начинания оборачиваются успехом. Важно правильно направить проявляющуюся энергию и силу.
Согласно прогнозам, любые преграды будут пройдены, а сомнения совершенно исчезнут. Сотрудники могут рассчитывать на серьезные обсуждения, исход которых будет благоприятным: это может быть повышение, карьерный рост, выгодные командировки или дополнительные гонорары.
Для Близнецов октябрь 2024 года открывает обилие шансов. Эффективная коммуникация с окружением и встречи с единомышленниками поспособствуют достижению намеченных целей. Принятые в это время решения принесут положительные плоды в ближайшем будущем. Поэтому способность принимать обоснованные решения станет основополагающим фактором для удачного выполнения задач.
Тельцы в октябре достигают пика своих способностей. Они полны энергией, что позволяет им легко преодолевать любые испытания. Трудности перестают быть серьезной проблемой, энергия ведет к успеху. Сохраняя гармонию в семейных отношениях, Тельцы могут рассчитывать на улучшение материального состояния. Работодатели положительно отзовутся на их творческие инициативы. У одиноких Тельцов есть шанс встретить своего особенного человека. Главное — сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов.