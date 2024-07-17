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Двух бойцов из Коми освободили из украинского плена

Двух бойцов из Коми освободили из украинского пленаФото из архива "Про Город"

Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 95 на 95. По информации Министерства обороны РФ, обмен стал возможен благодаря переговорному процессу при участии Объединенных Арабских Эмиратов, выступивших в качестве гуманитарных посредников.

Освобожденные военнослужащие будут отправлены военно-транспортной авиацией ВКС России в Москву для прохождения лечения и восстановления в учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Коми Вера Железцова, по данным из офиса омбудсмена Татьяны Москальковой, среди освобожденных находятся двое военнослужащих из Республики Коми.

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