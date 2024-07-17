Двух бойцов из Коми освободили из украинского плена
- 21:30 17 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 95 на 95. По информации Министерства обороны РФ, обмен стал возможен благодаря переговорному процессу при участии Объединенных Арабских Эмиратов, выступивших в качестве гуманитарных посредников.
Освобожденные военнослужащие будут отправлены военно-транспортной авиацией ВКС России в Москву для прохождения лечения и восстановления в учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Как сообщила уполномоченный по правам человека в Коми Вера Железцова, по данным из офиса омбудсмена Татьяны Москальковой, среди освобожденных находятся двое военнослужащих из Республики Коми.
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