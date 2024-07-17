Двух бойцов из Коми освободили из украинского плена

Фото из архива "Про Город"

Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 95 на 95. По информации Министерства обороны РФ, обмен стал возможен благодаря переговорному процессу при участии Объединенных Арабских Эмиратов, выступивших в качестве гуманитарных посредников.

Освобожденные военнослужащие будут отправлены военно-транспортной авиацией ВКС России в Москву для прохождения лечения и восстановления в учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.