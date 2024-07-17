"Цена взлетит до небес": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее закупиться этим
- 12:06 17 июля
- 6+
- Служба новостей
В ближайшее время возможна ситуация, при которой единственным финансовым активом, обладающим наибольшей ценностью, станет один инструмент. Об этом заявил экономист Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва».
Эксперт отметил, что ухудшение экономической обстановки на глобальном уровне может привести к катастрофическим событиям уже в этом году. По его мнению, экономический кризис начнётся за границей, вероятнее всего — в США.
Хазин прогнозирует, что прямым следствием финансовых потрясений в США станет стремительное падение курса доллара. Это произойдет из-за того, что вся американская экономика и финансовая система будут дискредитированы. После начала кризиса инвесторы начнут искать «актив-убежище».
Эксперт считает, что единственным инструментом, способным сохранить покупательную способность сбережений, станет золото. Однако, с началом финансового обвала его стоимость резко подскочит вверх вследствие значительного повышения спроса и дефицита. Поэтому Хазин рекомендует россиянам заранее приобретать драгоценный металл.
По его словам, как только начнётся кризис, цена золота взлетит. Это станет единственной альтернативой доллару, и металл начнут активно скупать по всему миру. В выигрыше окажутся те, кто купил золотые монеты или слитки до начала рыночного коллапса, пояснил экономист, передает progorod33.ru.
Читайте также:
- Денежная лихорадка: астролог Василиса Володина назвала знак, который разбогатеет летом 2024
- Гренки с маслинами, помидорами и сыром: роскошный завтрак в итальянском стиле
- Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень без проблем
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Дачу отберут у каждого, кто нарушает эти правила: опубликованы пять основных причин