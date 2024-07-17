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"Цена взлетит до небес": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее закупиться этим

"Цена взлетит до небес": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее закупиться этимФото из архива "Про Города"

В ближайшее время возможна ситуация, при которой единственным финансовым активом, обладающим наибольшей ценностью, станет один инструмент. Об этом заявил экономист Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что ухудшение экономической обстановки на глобальном уровне может привести к катастрофическим событиям уже в этом году. По его мнению, экономический кризис начнётся за границей, вероятнее всего — в США.

Хазин прогнозирует, что прямым следствием финансовых потрясений в США станет стремительное падение курса доллара. Это произойдет из-за того, что вся американская экономика и финансовая система будут дискредитированы. После начала кризиса инвесторы начнут искать «актив-убежище».

Эксперт считает, что единственным инструментом, способным сохранить покупательную способность сбережений, станет золото. Однако, с началом финансового обвала его стоимость резко подскочит вверх вследствие значительного повышения спроса и дефицита. Поэтому Хазин рекомендует россиянам заранее приобретать драгоценный металл.

По его словам, как только начнётся кризис, цена золота взлетит. Это станет единственной альтернативой доллару, и металл начнут активно скупать по всему миру. В выигрыше окажутся те, кто купил золотые монеты или слитки до начала рыночного коллапса, пояснил экономист, передает progorod33.ru.

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