"Цена взлетит до небес": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее закупиться этим

В ближайшее время возможна ситуация, при которой единственным финансовым активом, обладающим наибольшей ценностью, станет один инструмент. Об этом заявил экономист Михаил Хазин в эфире радио «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что ухудшение экономической обстановки на глобальном уровне может привести к катастрофическим событиям уже в этом году. По его мнению, экономический кризис начнётся за границей, вероятнее всего — в США.