Пломбир с антибиотиками: в Роскачестве назвали марки мороженого, которые вообще нельзя давать детям
- 22:00 3 июля
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- Служба новостей
Эксперты Роскачества провели исследование мороженого, в результате которого были опубликованы новые данные о качестве и безопасности различных торговых марок эскимо. В ходе тестирования было проанализировано 19 марок эскимо по 166 показателям, пишет progoroduhta.ru.
Для получения наиболее простого продукта был выбран "пломбир ванильный" без различных наполнителей, таких как орехи, карамель, джемы или шоколад. Также была рассмотрена глазурь без украшений и посыпок, а также обычное эскимо пломбир с глазурью или в шоколаде.
Директор департамента исследований Роскачества, Лилия Котельникова, пояснила, что пломбир - это мороженое, содержащее не менее 12% массовой доли молочного жира и не содержащее растительных жиров.
Согласно экспертам Роскачества, лучшими марками мороженого стали "Вологодский пломбир", "Настоящий пломбир", "Ростагрокомплекс", "Свитлогорье" и "Чистая линия". Все эти марки соответствуют не только требованиям законодательства, но и стандартам Роскачества.
Однако в ходе исследования были обнаружены некоторые негативные факты о некоторых марках мороженого. Например, мороженое марок "Лента", "Мишка на полюсе" и "Филевский пломбир" содержало растительные жиры и не соответствовало требуемому содержанию молочного жира. В этих продуктах содержание молочного жира составляло 58%, 79.7% и 28.3% соответственно. Исследователи отметили, что эти три марки не могут быть названы пломбиром.
Не менее важным результатом исследования стало обнаружение повышенного содержания антибиотика тетрациклина в мороженом "Гостовский пломбир". Однако во всех остальных образцах мороженого не было обнаружено опасных бактерий, дрожжей или плесени. Также ни в одном из исследованных образцов не было обнаружено искусственных подсластителей.
Однако возникли некоторые вопросы относительно структуры эскимо "Лента". В ходе исследования эксперты обнаружили единичные посторонние включения, напоминающие кусочки сливочного масла. Это вызвало определенные сомнения и требует дальнейшего изучения.
Таким образом, исследование Роскачества расширило наши знания о качестве и безопасности мороженого. Оно позволяет потребителям принимать более осознанные решения при выборе марки мороженого, обращая внимание на содержание молочного жира, наличие растительных жиров и других добавок.
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