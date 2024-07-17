В Коми 25 выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ
- 22:30 17 июля
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- Олег Помидоров
В этом году главный экзамен сдавали 3728 человек, включая 270 выпускников прошлых лет и студентов колледжей и техникумов, сообщил глава региона Владимир Уйба.
Основная волна сдачи ЕГЭ проходила с 23 мая по 21 июня. В 2024 году выпускники получили возможность пересдать один любой предмет 4 и 5 июля, если были недовольны своими результатами. Этой возможностью воспользовались 692 человека, и большая часть из них улучшили свои результаты.
В итоге 25 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Особо выделилась Мария Шуйская. Она является выпускницей средней школы села Пыелдино Сысольского района, которая стала единственной в Коми, кто получила максимальные баллы по химии и биологии.
Пересдать предмет с результатом в 100 баллов удалось только Артуру Насретдинову, выпускнику средней школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов города Усинска. В основной период он набрал 88 баллов по информатике.