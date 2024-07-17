В Коми 25 выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ

В этом году главный экзамен сдавали 3728 человек, включая 270 выпускников прошлых лет и студентов колледжей и техникумов, сообщил глава региона Владимир Уйба.

Основная волна сдачи ЕГЭ проходила с 23 мая по 21 июня. В 2024 году выпускники получили возможность пересдать один любой предмет 4 и 5 июля, если были недовольны своими результатами. Этой возможностью воспользовались 692 человека, и большая часть из них улучшили свои результаты.