Цифровые решения Сбера взяли две награды премии "Приоритет: цифра"

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Победили СберПро и собственный процессинг Сбера Сбер стал дважды победителем II Национальной премии в области информационных технологий "Приоритет: цифра — 2024". Конкурс выявляет лучшие российские компании ИТ-индустрии. Всего на него поступило более 200 заявок. Церемония награждения состоялась в Общественной палате РФ.

Проект СберПро — ресурс для среднего и крупного бизнеса о трендах в отраслях экономики, новых инструментах, стратегиях и цифровом развитии — победил в номинации "Маркетинг и продвижение цифровых технологий". На сайте эксперты Сбера, ведущие аналитики и представители крупнейших российских компаний делятся успешным опытом цифровой трансформации бизнеса, рассказывают об отраслевых и технологических особенностях, помогают определиться с приоритетами, подобрать решения и способы их интеграции. Предпринимателям на площадке доступны интерактивные форматы подбора цифровых решений для ключевых отраслей и успешные кейсы рынка.

Миграция на собственный процессинг Сбера позволила одержать победу в номинации "Финансовые технологии". Этот проект дал возможность заместить вендоров и отказаться от иностранного ПО, а также предложил рынку новое отечественное высокотехнологичное решение, отвечающее всем требованиям надежности и безопасности. Новый процессинг Сбера предоставляет широкий функционал, который закрывает любые потребности бизнеса. При этом он выдерживает огромную нагрузку, ведь такого количества клиентов — и, соответственно, кредитных и дебетовых карт — нет ни в одном другом российском банке. Показатель надежности собственного процессинга Сбера — 99,99%.

Национальная премия "Приоритет: цифра" вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и информационных технологий. Это общественно-значимая площадка для освещения приоритетных направлений развития цифрового суверенитета России, где компании могут демонстрировать свои достижения в области импортозамещения информационных технологий, автоматизации и цифровизации промышленности.