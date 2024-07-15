Кишечная палочка, плесень и "пальма": Роскачество назвало мороженое, которое запрещено давать детям

Фото из архива "Про Города"

Не давайте это детям Недавнее исследование, проведённое Роскачеством, выявило серьёзные проблемы с качеством и безопасностью мороженого, продаваемого в России. Результаты оказались весьма тревожными: специалисты обнаружили вредные для здоровья компоненты и нарушение технологических норм в ряде популярных марок.

Одним из самых шокирующих открытий стало наличие кишечной палочки в продукции казахстанской компании «Шин Лайн» (торговая марка «Мишка на Полюсе») и российского бренда «Ермолино». Присутствие этих бактерий в мороженом абсолютно недопустимо, так как они могут вызвать пищевую интоксикацию. Компания «Шин Лайн» оспаривает результаты экспертизы, но Роскачество настаивает на своём заключении.

Ещё одной серьёзной проблемой стало использование растительных жиров вместо молочных в ряде брендов. Это уменьшает пищевую ценность продукта и делает его подделкой. Такие нарушения были обнаружены в продуктах марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филёвское». В продукции «Вкусландия» и «Ленинградское» также выявлены серьёзные отклонения в составе жирнокислот и триглицеридов.

Кроме того, в некоторых марках мороженого были обнаружены такие опасные микроорганизмы, как дрожжи и плесень. Их присутствие в продукте недопустимо, так как они могут не только испортить мороженое, но и представлять угрозу для здоровья потребителей.

К счастью, не все производители оказались недобросовестными. Роскачество перечислило марки, чья продукция полностью соответствует всем стандартам: «Вологодский пломбир», «Золотой стандарт», «Коровка из Кореновки», «Монарх», «Светаево», «Чистая линия», а также многие известные зарубежные бренды. Это доказывает, что на российском рынке есть надёжные производители, выпускающие качественную и безопасную продукцию.

Публикация итогов исследования должна стать серьёзным сигналом для покупателей. Она показывает, что при выборе мороженого нельзя полагаться только на известные бренды и привлекательную упаковку. Важно внимательно изучать состав продукта и проверять его на предмет сомнительных ингредиентов и микробиологических загрязнений.

Ответственный подход к выбору мороженого поможет вам и вашим близким избежать рисков, связанных с некачественной продукцией или подделками. Совместными усилиями потребителей, экспертов и производителей можно искоренить фальсификат и нарушения на рынке, чтобы наслаждаться любимым десертом, не рискуя своим здоровьем, сообщает progoroduhta.ru.