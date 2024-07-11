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Роспотребнадзор Коми рассказал, какая смородина самая полезная

Роспотребнадзор Коми рассказал, какая смородина самая полезнаяФото из архива "Про Город"

Черная смородина признана самой полезной ягодой. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Республики Коми.

Эксперты организации отметили, что эти темные ягоды насыщены клетчаткой, пектином и витаминами C и E, а также полиненасыщенными жирными кислотами. Листья черной смородины обладают не менее значительными лечебными свойствами.

Листья данной ягоды оказывают жаропонижающее, антисептическое, тонизирующее и мочегонное действия. Чай из листьев смородины улучшает общий тонус организма и восполняет нехватку витаминов, пояснили в организации.

Красная и белая смородина отличаются своими полезными свойствами от черной. Хотя в них меньше антиоксидантов, они содержат больше витамина B и фитостеролов.

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