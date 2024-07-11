Роспотребнадзор Коми рассказал, какая смородина самая полезная
- 20:30 11 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Черная смородина признана самой полезной ягодой. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Республики Коми.
Эксперты организации отметили, что эти темные ягоды насыщены клетчаткой, пектином и витаминами C и E, а также полиненасыщенными жирными кислотами. Листья черной смородины обладают не менее значительными лечебными свойствами.
Листья данной ягоды оказывают жаропонижающее, антисептическое, тонизирующее и мочегонное действия. Чай из листьев смородины улучшает общий тонус организма и восполняет нехватку витаминов, пояснили в организации.
Красная и белая смородина отличаются своими полезными свойствами от черной. Хотя в них меньше антиоксидантов, они содержат больше витамина B и фитостеролов.
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