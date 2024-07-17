Поможем всем миром: юный Игорь из Коми нуждается в дорогой операции

Читатели «Про Города» могут помочь в добром деле – оказать посильную помощь малышу, который очень нуждается в срочной операции. А своими финансовыми силами родителям ее не оплатить.

Речь о 9-летнем Игоре с генетическим заболеванием миопатия Ульриха-Бетлема. На свет малыш появился уже с таким серьезным диагнозом. Лекарств от этой болезни пока что не изобрели, однако возможна реабилитация.

- С рождения мы трижды в год лежали в больницах по месяцу, - пояснила нашему изданию мама ребенка Анастасия Флейта. – Дома у нас есть велотренажер, вертикализатор для поддержания физиологичного положения тела. Он предупреждает атрофию скелетных мышц, способствует их укреплению и выносливости, снижает риски скелетных деформаций, венозного застоя, отеков и тромбообразования. А еще он положительно влияет на работу сердца и кровеносной системы.

Между тем, болезнь берет свое. Два года Игорь передвигается с помощью коляски. Налицо стремительное ухудшение состояния позвоночника.

- Заболевание прогрессирует и сейчас сколиоз достиг почти 80 градусов искривления. Из-за этого лёгкие перекрываются, внутренние органы деформируются, сложно дышать, - пояснила собеседница издания. - Сейчас Игорю требуется операция. Она продлится более девяти часов с несколькими переливаниями крови. В нашей Республике их не делают. Да и по стране за моего ребенка возьмется не каждый нейрохирург.

Между тем, подходящее медучреждение Анастасия Олеговна нашла – на Кургане. Там работают профильные специалисты с опытом. В Ильинскую больницу нашему юному земляку следует попасть уже этой осенью. Цена вопроса – более четырех миллионов рублей.

- Для меня сумма не подъемная, - призналась мама Игоря. - Я очень прошу всех неравнодушных жителей региона помочь спасти жизнь ребенку. Каждый рубль важен для нас.

Она напомнила, что, поскольку сейчас много мошенников, меценатам важно сохранять бдительность: средства на помощь Игорю собирает исключительно его мама по номеру своей карты (Сбербанк: 2202 2050 9695 3408) и по номеру телефона: +7 (912) 944-56-86