Эти аксессуары выдают низкий интеллект человека

Интеллект человека можно определить не только с помощью специальных тестов. Оказывается, даже украшения могут показать, насколько умен или не слишком умен человек.



Как сообщает progorod76.ru, чем крупнее аксессуары, которые носит человек, тем ниже его уровень интеллекта. Среди таких украшений: большие броши, запонки, сумки, бусы, браслеты, кольца и даже пирсинг. Специалисты полагают, что люди с низким уровнем знаний и умственных способностей используют большие декоративные элементы, чтобы восполнить "пробелы" в образе.

К слову о психологии: гостеприимные хозяева могут тщательно подбирать декор, но иногда забывать о гармонии и уюте. Психологи утверждают, что некоторые незамысловатые черты квартиры могут выдать не только неряшливость ее хозяина, но и свидетельствовать о подлинных эмоциональных проблемах. Эксперты выделяют пять основных признаков низкой самооценки.