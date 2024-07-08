В Коми спасатели нашли живой без вести пропавшую женщину

Выяснилось, что местная жительница 1976 года рождения исчезла на реке. На место происшествия выехала интинская аварийно-спасательная команда "Спас-Коми" комитета ГО и ЧС.

В Инте спасатели отправились на поиски пропавшей женщины. Как стало известно, сигнал к ним поступил от дежурного экстренной службы 5 июля.

Напомним, в Сыктывкаре в местечке Чит спасатель вытащил из реки троих молодых парней. Горожане попали в яму и начали тонуть. Как выяснилось двое из них не умели плавать. Через 30 минут после случившегося, тонуть начал еще один юноша, у него свело ноги.