В Коми спасатели нашли живой без вести пропавшую женщину
- 20:30 8 июля
- 6+
- Инесса Богатая
В Инте спасатели отправились на поиски пропавшей женщины. Как стало известно, сигнал к ним поступил от дежурного экстренной службы 5 июля.
Выяснилось, что местная жительница 1976 года рождения исчезла на реке. На место происшествия выехала интинская аварийно-спасательная команда "Спас-Коми" комитета ГО и ЧС.
Поисковые работы проводила группа из трех спасателей на реках Кожим и Балбанью в районе скалы Каменная Баба.
В итоге, поисковая операция завершилась успешно - женщину обнаружили живой. Обстоятельства происшествия пока выясняются.
Напомним, в Сыктывкаре в местечке Чит спасатель вытащил из реки троих молодых парней. Горожане попали в яму и начали тонуть. Как выяснилось двое из них не умели плавать. Через 30 минут после случившегося, тонуть начал еще один юноша, у него свело ноги.
Читайте также:
- Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней
- Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 8 июля
- Защищают от пота намного лучше премиальных, а стоят дешевле: Роскачество назвало лучшие дезодоранты
- Люди обомлели: в поездах теперь это делать строго запрещено. Как будут ездить пассажиры РЖД в 2024
- "У нас нет выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты