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Гренки с маслинами, помидорами и сыром: роскошный завтрак в итальянском стиле

Гренки с маслинами, помидорами и сыром: роскошный завтрак в итальянском стилеfreepik.com

Итальянские гренки с маслинами, томатами и сыром за 10 минут

Румяные гренки с сочными помидорами, маслинами и расплавленным сыром отлично подойдут к чашечке ароматного кофе и помогут зарядиться хорошим настроением на весь день. Приготовить эту закуску в итальянском стиле совсем несложно: для этого понадобятся простые ингредиенты и всего 10 минут, пишет pravda.ru.

Ингредиенты:

  • Ваш любимый белый хлеб (тостовый, багет или чиабатта)
  • Свежие помидоры
  • Маслины
  • Сыр твердых сортов
  • Оливковое масло
  • Листья базилика

Приготовление:

  1. Разогрейте немного оливкового масла в сковороде и обжарьте ломтики хлеба с обеих сторон до румяности.
  2. На гренки положите кусочки свежих помидоров и нарезанные колечками маслины. Сверху посыпьте тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне пару минут, пока сыр не расплавится.
  3. Выложите гренки на тарелку и украсьте свежими листьями базилика.

Приятного аппетита!

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