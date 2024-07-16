Гренки с маслинами, помидорами и сыром: роскошный завтрак в итальянском стиле

Итальянские гренки с маслинами, томатами и сыром за 10 минут

Румяные гренки с сочными помидорами, маслинами и расплавленным сыром отлично подойдут к чашечке ароматного кофе и помогут зарядиться хорошим настроением на весь день. Приготовить эту закуску в итальянском стиле совсем несложно: для этого понадобятся простые ингредиенты и всего 10 минут, пишет pravda.ru.