Гренки с маслинами, помидорами и сыром: роскошный завтрак в итальянском стиле
- 21:45 16 июля
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Итальянские гренки с маслинами, томатами и сыром за 10 минут
Румяные гренки с сочными помидорами, маслинами и расплавленным сыром отлично подойдут к чашечке ароматного кофе и помогут зарядиться хорошим настроением на весь день. Приготовить эту закуску в итальянском стиле совсем несложно: для этого понадобятся простые ингредиенты и всего 10 минут, пишет pravda.ru.
Ингредиенты:
- Ваш любимый белый хлеб (тостовый, багет или чиабатта)
- Свежие помидоры
- Маслины
- Сыр твердых сортов
- Оливковое масло
- Листья базилика
Приготовление:
- Разогрейте немного оливкового масла в сковороде и обжарьте ломтики хлеба с обеих сторон до румяности.
- На гренки положите кусочки свежих помидоров и нарезанные колечками маслины. Сверху посыпьте тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне пару минут, пока сыр не расплавится.
- Выложите гренки на тарелку и украсьте свежими листьями базилика.
Приятного аппетита!
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