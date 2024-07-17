Янтарная гадость в пластиковой бутылке: Роскачество назвало худшие марки растительного масла

Фото из архива "Про Города"

Эксперты Федерального бюджетного учреждения «Российская система качества» (Роскачество) провели масштабное исследование 57 известных брендов растительного масла, представленных в российских магазинах. Результаты данной проверки, недавно обнародованные, вызвали серьезное беспокойство у специалистов и должны стать тревожным сигналом для всей отрасли. Несмотря на то, что многие исследованные образцы не содержали явных нарушений или вредных веществ, эксперты выявили значительные недочеты, которые ставят под вопрос добросовестность некоторых производителей.

Особую озабоченность вызывает несоответствие характеристик продукта с данными, указанными на упаковке. Например, в продуктах брендов «Кубань», «Империя Солнца» и «Золотой Стандарт» были обнаружены расхождения между реальными показателями и заявленными производителями. Это подрывает доверие потребителей, рассчитывающих на точную информацию о покупаемом товаре.

Кроме того, в маслах таких марок, как «Кубань» и «Green Ray», эксперты Роскачества выявили отклонения по содержанию жирных кислот, что может свидетельствовать о нарушениях в технологическом процессе или даже умышленном искажении рецептуры.

На фоне данных нарушений особенно примечательно, что некоторые бренды продемонстрировали безупречные результаты. По заключению специалистов, «Слобода», «Каролина» и «Подворье» оказались одними из лучших на рынке растительного масла. В их продукции не было обнаружено никаких проблем или отклонений.

Проведенное Роскачеством исследование наглядно показывает, что даже в сегменте таких простых и распространенных продуктов, как растительное масло, существует проблема недобросовестности производителей. Фальсификация состава и искажение информации на этикетках ставят под угрозу интересы и здоровье миллионов российских потребителей.

«Результаты нашего исследования должны стать тревожным сигналом для всей отрасли, – прокомментировал представитель Роскачества. – Производители, дистрибьюторы и ритейлеры обязаны принять срочные меры по наведению порядка и обеспечению подлинности своей продукции. Только так можно восстановить доверие покупателей».

Одним из ключевых шагов в этом направлении может стать более активное информирование потребителей о результатах регулярных проверок. Публикация данных независимой экспертизы Роскачества поможет покупателям делать осознанный выбор в пользу действительно качественных брендов.

Кроме того, необходимо ужесточить государственный контроль за соблюдением стандартов и рецептур при производстве растительных масел. Более строгие меры ответственности для нарушителей также могут стать действенным инструментом в борьбе с фальсификацией.

Новое расследование Роскачества – это предупреждение для всей отрасли. Лишь совместные усилия производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и государственных органов могут решить проблему недобросовестности на рынке растительного масла. Российские потребители вправе рассчитывать на качественную, безопасную и достоверную продукцию, пишет progorod62.ru.