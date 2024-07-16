Двое жителей Коми погибли в ходе проведения СВО
- 22:00 16 июля
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- Олег Помидоров
В ходе проведения специальной военной операции геройски погибли два жителя Коми – рядовой Илья Евстратиков и рядовой Николай Макаров. Об этом рассказал на своих страницах в социальных сетях глава региона Владимир Уйба.
Илья Игоревич Евстратиков родился в Инте. Мужчина служил в должности номера расчета мотострелкового взвода.
Николай Васильевич Макаров родился в селе Небдино, который расположен в Корткеросском районе. Боец служил в должности наводчика разведывательного отделения.
Глава республики Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Также он пожелал мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.
“Наши земляки отдали свои жизни за свободу и независимость России, за мирное будущее подрастающих поколений. Мы будем свято чтить их бессмертный подвиг”, – сообщил Владимир Уйба.