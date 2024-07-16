Двое жителей Коми погибли в ходе проведения СВО

В ходе проведения специальной военной операции геройски погибли два жителя Коми – рядовой Илья Евстратиков и рядовой Николай Макаров. Об этом рассказал на своих страницах в социальных сетях глава региона Владимир Уйба.

Илья Игоревич Евстратиков родился в Инте. Мужчина служил в должности номера расчета мотострелкового взвода.

Николай Васильевич Макаров родился в селе Небдино, который расположен в Корткеросском районе. Боец служил в должности наводчика разведывательного отделения.

Глава республики Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Также он пожелал мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.