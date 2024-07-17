Два самых северных города Коми остались без связи

"Повреждение кабеля произошло на участке между Печорой и Интой. Вследствие этого инцидента жители Инты и Воркуты оказались без связи. На место отправлены специалисты для выяснения причин и проведения ремонтных работ, " – говорится в сообщении Министерства цифрового развития Республики Коми.

В результате повреждения оптоволоконного кабеля жители Инты и Воркуты временно лишились связи. Информацию об этом инциденте предоставило региональное Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Сроки восстановления связи пока не уточняются. Согласно информации, размещённой на сайте администрации Инты, в прошлую субботу в нескольких городах Коми также наблюдались перебои со связью. Проблему вызвал разрыв оптического кабеля на участке между Ухтой и Сосногорском, что временно лишило доступа к интернету и интерактивному телевидению жителей Усть-Цильмы, Печоры, Ижмы, Усинска, Инты, Воркуты и соседнего Ненецкого автономного округа.