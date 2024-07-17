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В Коми число преступлений снизилось на 16% с начала 2024 года

В Коми число преступлений снизилось на 16% с начала 2024 годаФото МВД по Коми

16 июля в МВД Республики Коми провели совещание, на котором подвели итоги за первое полугодие 2024 года. Собрание возглавил генерал-майор Андрей Сицский, а присутствовали заместители министра, начальники подразделений и руководители территориальных органов внутренних дел.

Основной доклад был представлен начальником штаба МВД по Коми, полковником Андреем Кузнецовым. Он указал на уменьшение числа преступлений, особенно тех, что связаны с IT-технологиями, на 17,1%. Однако, причиненный такими преступлениями ущерб увеличился до 505 миллионов рублей. Общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 16,1%, включая тяжкие и особо тяжкие — на 13,3%. Также отмечено снижение числа ограблений на 33, 6%, случаев нанесения тяжкого вреда здоровью — на 21,3%, краж — на 14,8% и угонов автотранспорта — на 13,4%.

После основного доклада выступили руководители служб, обсудив достигнутые успехи и существующие проблемы. Были предложены решения и комплекс мероприятий для повышения эффективности работы. Андрей Сицский акцентировал внимание на необходимости усиления профилактических мер и улучшения координации между подразделениями.

В заключение Сицкий подчеркнул значимость продолжения работы по снижению уровня преступности и совершенствованию профилактических мер. Основные приоритеты на будущее включают борьбу с киберпреступностью, защиту граждан от мошенников и улучшение раскрываемости преступлений.

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