В Коми число преступлений снизилось на 16% с начала 2024 года

16 июля в МВД Республики Коми провели совещание, на котором подвели итоги за первое полугодие 2024 года. Собрание возглавил генерал-майор Андрей Сицский, а присутствовали заместители министра, начальники подразделений и руководители территориальных органов внутренних дел.

Основной доклад был представлен начальником штаба МВД по Коми, полковником Андреем Кузнецовым. Он указал на уменьшение числа преступлений, особенно тех, что связаны с IT-технологиями, на 17,1%. Однако, причиненный такими преступлениями ущерб увеличился до 505 миллионов рублей. Общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 16,1%, включая тяжкие и особо тяжкие — на 13,3%. Также отмечено снижение числа ограблений на 33, 6%, случаев нанесения тяжкого вреда здоровью — на 21,3%, краж — на 14,8% и угонов автотранспорта — на 13,4%.