А точно ли кекс, или нечто поинтимнее: Сыктывкарцы не оценили рекламный ход одной из компаний города
- 18:00 17 июля
- 16+
- Дарья Шучалина
Сыктывкарцы не оценили юмора рекламных менеджеров городского завода, разместивших в формате наружной рекламы на улицах города баннер с неоднозначной надписью и внешним видом девушки-модели. Горожане между строк трактуют такой слоган как призыв к интиму…
В редакцию «Про Города» обратились горожане, заметившие на территории столицы Коми новые плакаты, рекламирующие продукцию местного хлебозавода. «Кекс с утра лучше будильника!» - таково новое кредо предприятия, лицом которого стала частично обнаженная девушка с широко открытым ртом, яркой помадой на губах и кексом в ладони.
Сыктывкарцы напомнили о том, что в современной стилистике русского языка словом «кекс» заменяют слово, обозначающее половой контакт, меняя первую букву. По мнению наших читателей, сама поза и внешний образ модели также намекают на призыв к интиму.
Конечно, нарушений законодательства о рекламе в данном случае нет и вряд ли намеки и домыслы целевой аудитории послужат основанием для привлечения акционерного общества к какой-либо ответственности, - отметил «Про Городу» юрист данного профиля, пожелавший не обозначать свое имя. – Кроме того, лично мои знакомые, напротив, довольны столь креативным и смелым подходом предприятия и восприняли новую волну рекламной кампании как наполненную юмором и позитивом.