А точно ли кекс, или нечто поинтимнее: Сыктывкарцы не оценили рекламный ход одной из компаний города

Сыктывкарцы не оценили юмора рекламных менеджеров городского завода, разместивших в формате наружной рекламы на улицах города баннер с неоднозначной надписью и внешним видом девушки-модели. Горожане между строк трактуют такой слоган как призыв к интиму…

В редакцию «Про Города» обратились горожане, заметившие на территории столицы Коми новые плакаты, рекламирующие продукцию местного хлебозавода. «Кекс с утра лучше будильника!» - таково новое кредо предприятия, лицом которого стала частично обнаженная девушка с широко открытым ртом, яркой помадой на губах и кексом в ладони.

Сыктывкарцы напомнили о том, что в современной стилистике русского языка словом «кекс» заменяют слово, обозначающее половой контакт, меняя первую букву. По мнению наших читателей, сама поза и внешний образ модели также намекают на призыв к интиму.