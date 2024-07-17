Стало известно, какие виды спорта в Коми самые редкие

В Коми сейчас получают развитие развитие около ста видов спорта. По информации Минспорта Коми, на конец 2023 года в секциях и группах учащимися были 186 тысяч человек.



Так, среди популярных видов спорта в Коми отмечают лыжные гонки, волейбол, футбол, баскетбол и плавание, которыми занимаются тысячи человек. Есть и те виды спорта, которые сейчас в регионе развивают 2-3 десятка энтузиастов.

По данным статистики Комистат, сейчас в регионе парашютным спортом занимаются 35 человек, а 34 человек увлекаются городошным спортом.



Также выяснилось, что в Коми 28 человек занимаются айкидо. А 23 человека занимаются роуп-скиппингом – это прыжки через скакалку с выполнением трюков различной сложности, включая акробатические приемы. Самый малочисленный вид спорта в Коми – гандбол. Сейчас им занимаются 12 человек.