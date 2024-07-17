В Коми иностранец пытался скрыться от миграционной полиции
- 16:00 17 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Усинске в этом месяце задержали гражданина Азербайджана, который пребывал в стране без соответствующего разрешения. Об этом проинформировала пресс-служба МВД по Республике Коми.
Ранее он уже привлекался за аналогичное правонарушение, получил штраф и распоряжение покинуть страну. Тогда ему предоставили возможность самовольно выехать. Ввиду игнорирования этого требования, теперь мужчину планируют насильственно депортировать.
Следует отметить, что неделю назад сотрудники полиции Коми депортировали двух граждан Таджикистана. С начала 2024 года всего выдворили из России 69 иностранцев, а еще семь человек были депортированы.
Напомним, в МВД по Республике Коми с начала 2024 года запретило въезд в страну более 200 иностранцам.
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