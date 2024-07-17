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В Коми иностранец пытался скрыться от миграционной полиции

В Коми иностранец пытался скрыться от миграционной полицииФото из архива "Про Город"

В Усинске в этом месяце задержали гражданина Азербайджана, который пребывал в стране без соответствующего разрешения. Об этом проинформировала пресс-служба МВД по Республике Коми.

Ранее он уже привлекался за аналогичное правонарушение, получил штраф и распоряжение покинуть страну. Тогда ему предоставили возможность самовольно выехать. Ввиду игнорирования этого требования, теперь мужчину планируют насильственно депортировать.

Следует отметить, что неделю назад сотрудники полиции Коми депортировали двух граждан Таджикистана. С начала 2024 года всего выдворили из России 69 иностранцев, а еще семь человек были депортированы.

Напомним, в МВД по Республике Коми с начала 2024 года запретило въезд в страну более 200 иностранцам.

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