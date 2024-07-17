В Коми иностранец пытался скрыться от миграционной полиции

В Усинске в этом месяце задержали гражданина Азербайджана, который пребывал в стране без соответствующего разрешения. Об этом проинформировала пресс-служба МВД по Республике Коми.

Ранее он уже привлекался за аналогичное правонарушение, получил штраф и распоряжение покинуть страну. Тогда ему предоставили возможность самовольно выехать. Ввиду игнорирования этого требования, теперь мужчину планируют насильственно депортировать.