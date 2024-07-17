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В Коми нашли живым пропавшего ранее мужчину

В Коми нашли живым пропавшего ранее мужчинуфото "Лиза Алерт" Коми

В Сысольской районе Республики Коми был найден ранее пропавший мужчина.

Напомним, 17 июля 55-летнего мужчину объявили в розыск в селе Визинге, который является райцентром Сысольского района. О пропаже Дмитрия Перевощикова, 1969 года рождения сообщили волонтеры регионального отделения “Лиза Алерт”.

Тогда было известно, что в последний раз мужчину видели 16 июля. Он уехал на автомобиле “Газ” серого цвета, после чего он пропал. Поиски начали вести как в Сысольском районе, так и в столице Коми.

Вечером, того же дня стало известно, что мужчина был найден живым. Волонтеры “Лиза Алерт” по Коми сообщили, что 55-летний Дмитрий Перевощиков объявился. Также поисковики попросили остановить распространение информации о поиске мужчины.

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