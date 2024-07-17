В Коми нашли живым пропавшего ранее мужчину
- 23:20 17 июля
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- Олег Помидоров
фото "Лиза Алерт" Коми
В Сысольской районе Республики Коми был найден ранее пропавший мужчина.
Напомним, 17 июля 55-летнего мужчину объявили в розыск в селе Визинге, который является райцентром Сысольского района. О пропаже Дмитрия Перевощикова, 1969 года рождения сообщили волонтеры регионального отделения “Лиза Алерт”.
Тогда было известно, что в последний раз мужчину видели 16 июля. Он уехал на автомобиле “Газ” серого цвета, после чего он пропал. Поиски начали вести как в Сысольском районе, так и в столице Коми.
Вечером, того же дня стало известно, что мужчина был найден живым. Волонтеры “Лиза Алерт” по Коми сообщили, что 55-летний Дмитрий Перевощиков объявился. Также поисковики попросили остановить распространение информации о поиске мужчины.