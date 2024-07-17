В Усть-Вымском районе Коми в аптеках установили кнопки вызова для маломобильных граждан

В госаптеках в Айкино, Микуне и Жешарте установили кнопки вызова для маломобильных граждан после требования прокуратуры. В надзоре ведомство обратился инвалид второй группы и сообщил, что не может беспрепятственно заполучить лекарства. После чего прокуратура вместе с председателем Усть-Вымской районной организации "Всероссийское общество инвалидов" организовали проверку.

По данным ведомства, в ходе проверки в аптеках, предоставляющих льготные рецепты, были обнаружены нарушения в обеспечении доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов. В результате, ведомство направило представление руководству "Государственные аптеки Республики Коми". После чего кнопки вызова персонала для маломобильных граждан были установлены. Прокуратура района продолжает контролировать устранение других выявленных нарушений.