В Коми иностранец подделал себе миграционную карту: теперь он ответит за это в суде
- 22:00 17 июля
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- Олег Помидоров
В суде Сыктывкара рассмотрели дело против 21-летнего жителя одной из стран бывшего Советского Союза. По информации прокуратуры Коми, он был признан виновным в незаконном получении, хранении и использовании поддельного официального документа, который предоставляет определенные права. Государственное обвинение было поддержано прокурором Сыктывкара.
Суд установил, что в начале декабря 2023 года молодой человек, чтобы получить патент на временную работу в России и избежать административной ответственности за несвоевременную подачу заявки, заказал поддельную миграционную карту через интернет. Получив фальшивый документ, он представил его в паспортно-визовую службу.
Суд принял во внимание активное содействие молодого человека в расследовании дела и назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Расследование проводилось УМВД России по Сыктывкару.