В Коми иностранец подделал себе миграционную карту: теперь он ответит за это в суде

В суде Сыктывкара рассмотрели дело против 21-летнего жителя одной из стран бывшего Советского Союза. По информации прокуратуры Коми, он был признан виновным в незаконном получении, хранении и использовании поддельного официального документа, который предоставляет определенные права. Государственное обвинение было поддержано прокурором Сыктывкара.

Суд установил, что в начале декабря 2023 года молодой человек, чтобы получить патент на временную работу в России и избежать административной ответственности за несвоевременную подачу заявки, заказал поддельную миграционную карту через интернет. Получив фальшивый документ, он представил его в паспортно-визовую службу.