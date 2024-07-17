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В Коми мужчина через суд пытался обжаловать призыв на военную службу

В Коми мужчина через суд пытался обжаловать призыв на военную службуФото из архива "Про Город"

Житель Ухты не сумел отменить решение призывной комиссии о его пригодности для военной службы, несмотря на попытки опротестовать это решение в суде. Он подал иск, утверждая, что комиссия не учла его состояние здоровья, но не представил дополнительных медицинских заключений и не ходатайствовал о проведении новой экспертизы.

Суд указал истцу на необходимость обращения в республиканскую призывную комиссию с заявлением о несогласии и организации контрольного медицинского осмотра, что тот не сделал. Ухтинский городской суд, проанализировав все доказательства, отклонил иск, оставив в силе решение о призыве.

Мужчина может продолжать бороться за свои права, обратившись в высшие судебные инстанции или подав заявление в республиканскую призывную комиссию. Этот случай может послужить примером для других призывников, которые считают, что их состояние здоровья было неправильно оценено.

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