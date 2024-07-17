Денежная лихорадка: астролог Василиса Володина назвала знак, который разбогатеет летом 2024
- 07:45 17 июля
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Известный на широкую мировую общественность российский астролог, в прошлом телеведущая, а теперь известный блогер Василиса Володина назвала единственный Знак Зодиака, который в ближайшее время может значительно увеличить свои денежные запасы, сообщает портал Teleprograma.
Тельцы
По словам астролога, представители данного Знака Зодиака станут настоящим центром притяжения удачи до конца текущего года. И если ваша жизнь в прошлом катилась под откос, то уже со дня на день она сделает поворот на 180 градусов.
Володина утверждает, что Тельцы в скором времени смогут зарабатывать большие деньги, которых будет достаточно, чтобы в полной мере наслаждаться жизнью и исполнить большую часть своих мечтаний.
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