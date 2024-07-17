Когда убирать лук в 2024 году: сроки и благоприятные дни по лунному календарю

Фото из архива "Про Города"

Даже опытные огородники не всегда могут правильно определить время уборки лука. Можно ориентироваться по срокам прошлого года, но это только приблизительный ориентир. Важно научиться правильно определять, когда убирают лук и какие факторы на это влияют. Разберем все тонкости определения сроков уборки и правила ее проведения, пишет ivd.ru. Чтобы лук хранился долго и не потерял при этом своих полезных свойств, его нужно вовремя убрать. Недозревшие и перезревшие луковицы быстро портятся, сохранить их не удастся. Важно правильно выбрать время уборки урожая. Причем точной даты, когда убирать зимний лук, севок шалот или любой другой, нет. Ее нужно определить самостоятельно, учитывая при этом несколько важных моментов.

Разновидность и сорт

У луковых много разновидностей, которые убирают в разное время. В таблице мы собрали самые востребованные виды с усредненными сроками уборки урожая.

Разновидность Особенности Сроки уборки

Репчатый озимый Высаживают осенью перед приходом холодов. Со второй половины июля.

Репчатый яровой Сажают весной, когда почвосмесь прогреется. С середины августа.

Севок Сеют весной, только семенами. Вырастают мелкие луковки, которые высаживают на следующий год для выращивания крупной репки. С начала августа.

Шалот озимый Высаживают осенью. С середины июля.

Шалот яровой Сажают весной. С конца июля.

Сроки вызревания луковых зависят не только от их вида, но и от сортовых особенностей. Различают ранние и позднеспелые сорта. Первые созревают на 75-85 сутки после появления ростков, поздние готовы к уборке на 90-120 день от всходов. Таким образом, чтобы определить, например, когда убирать посаженный под зиму лук, надо знать его сорт, ранний он или позднеспелый. В любом случае это озимый лук, но разница в сроках уборки будет в пределах месяца.

Регион выращивания

Климатические условия местности, где выращивают культуру, значительно влияют на сроки ее созревания. Так, в южные области тепло приходит рано. Здесь рано начинаются посевные работы, соответственно, и созревает урожай раньше. В регионах с прохладным летом и затяжной весной сеять начинают намного позже. Поэтому выкапывают луковицы ближе к концу лета. Мы составили таблицу с примерными сроками уборки луковых в разных регионах.

Регион Примерные сроки

Юг России Начинают копать с конца июня.

Средняя полоса Копают луковые с середины июля.

Урал и Сибирь Лучше выкопать в конце июля, не оставляя на август.

На сроки уборки влияет погода. Если тепло пришло рано, урожай созреет быстрее. Длинная затяжная весна сдвигает время копки ближе к осени.

Лунный цикл

Большинство опытных дачников предпочитают выбирать даты для огородных работ с учетом лунного цикла. Причем учитывают они их не только при выборе дня посадки, но и даты уборки урожая. Замечено, что собранные в благоприятный для этого день луковицы долго сохраняются, не теряют своих свойств и вкуса. Лучше всего выкапывать луковые на убывающую Луну. Считается, что в этот период активируется движение соков в подземной части растений. Питательные вещества переходят в луковицу, что делает ее более вкусной и полезной.

Многие сомневаются, можно ли убирать лук в полно- или новолуние. Лучше всего это не делать. Он точно не будет долго храниться. Во все остальные дни считаются нейтральными. В них можно заниматься уборкой луковых. Все дни по месяцам мы представили в форме таблицы.

Месяц Особенно благоприятно Нейтрально Запрещено

Июль 2, 7, 11, с 16 по 20, 25 и 26 1, с 3 по 5, 8, 10, с 12 по 15, 24, с 27 по 31 6, 9, с 21 по 23

Август 3, 5, 8, 11, с 13 по 16, с 22 по 24, 30 1 и 2, 6 и 7, 9 и 10, 12, 17, 20 и 21, 26 и 27, 31 4, 18 и 19, 28и 29

Сентябрь 5, 7, 8, 10, с 13 по 15, 23 1,2, 4, 6, 9, 11, 12, 16,17, с 20 по 22, с 24 по 30 3, 18 и 19

Признаки созревания

Не всегда бывает так, что лук созревает точно в рассчитанную дату. Рассчитанные сроки только примерные, на которые нужно ориентироваться по времени уборки. Когда оно наступает, надо регулярно внимательно осматривать посадки, чтобы заметить признаки, которые свидетельствуют о созревании лука. Перечислим основные признаки зрелости луковых.

Луковые перья желтеют. Сначала нижние, потом те, что выше.

Участок, где луковка переходит в перо, его называют корневой шейкой, становится сухим и мягким.

Пожелтевшие стебли ложатся на гряду.

Луковица достаточно крупная, покрывается чешуйками.

Луковые чешуйки приобретают свойственную сорту окраску.

Важно. Только пожелтение перьев не свидетельствует о зрелости. Обязательно должны быть и другие признаки, в частности, мягкость корневой шейки. Она должна полностью утратить упругость. Кроме того, если все признаки указывают на созревание, рекомендуют провести тест на зрелость. Для этого выкапывают несколько луковиц с разных мест на гряде. Каждую внимательно осматривают, можно попробовать на вкус. Луковки должны быть налитыми, покрытыми плотными чешуйками, которые легко можно отделить от луковки. Вкус луковицы и цвет чешуек должны полностью соответствовать сортовым признакам. Бывает так, что перо в основном зеленое, а луковицы уже зрелые. Это может показать только описанный выше тест.

Бывают ситуации, когда нужно собрать урожай лука, а он еще не совсем созрел. Причин может быть много: надолго портится погода, проблемы со здоровьем, необходимость уехать, т.п. В таком случае можно немножко «поторопить» луковые и заставить их созреть быстрее. Перечислим простые, но действенные приемы, ускоряющие созревание.

Прекращение поливов за 10-14 дней до выкапывания лука. Это самый простой прием, который заставляет почти созревшее растение активно дозревать.

Поддергивание луковицы за перья. Зеленую часть растения берут в руку и слегка поддергивают вверх, как будто хотят вытянуть его из гряды. При этом обрываются мелкие всасывающие корешки, луковка начинает питаться за счет зеленой массы и быстро дозревает. На глинистых и песчаных почвосмесях этот прием используют очень аккуратно. В первом случае велик риск оторвать перья, во втором — полностью выдернуть луковицу.

Оголение верхней части луковицы. Это трудоемкая, но действенная методика. Надо аккуратно отгрести почвогрунт от верхушки каждой луковки, нижнюю часть не трогают.

Это заставляет растение начать активно формировать чешуйки и ускорить процесс созревания. Важно. При использовании этой методики нельзя поливать грядки. Попадание влаги на оголенную часть луковицы ведет к ее загниванию. Нежелательно попадание гряды под дождь — ее нужно накрывать пленкой на время выпадения осадков.

Некоторые огородник уверены, что можно ускорить созревание лука путем обрезки его перьев. Это ошибочный и даже вредный совет. В луковом пере находится запас питательных веществ, который при дозаривании переходит в луковицу. Обрезка лишает лук множества полезных веществ.

За неделю до уборки луковые грядки перестают поливать. Это дает возможность луковицам сформировать плотные покровные чешуйки. Важно, чтобы день выкапывания был сухой и теплый. Крайне нежелателен даже мелкий дождик. Если погода стоит дождливая, надежды на прекращения дождей нет, то копают и в таких условиях. Но тогда нужно будет очень хорошо просушить убранные луковки.

Луковицы извлекают из земли по одной, брать сразу несколько не надо. Это увеличивает риск повреждения покровных чешуек. Перья берут в руку, аккуратно подкапывают вилами луковицу, вытягивают ее из почвогрунта. Если вил нет, копать лопатой не стоит. Так можно легко повредить луковки. Их можно только осторожно подкапывать, приподнимая земляной ком вокруг луковицы. Выдергивать луковки без подкапывания нежелательно, особенно из тяжелой и плотной почвосмеси. Велик риск оторвать перья, при этом головка останется в земле.

После выкапывания луковке нужна очистка от земли. Делают это руками, осторожно счищают прилипшую почвосмесь. Нельзя пытаться стряхнуть грязь, постукивая луковицей о грунт или одной луковкой об другую. При ударах повреждается кожица, лопаются сочные чешуйки. Луковицы с повреждениями не будут долго храниться. Очищенный лук аккуратно складывают на край гряды для предварительной сушки. Можно сразу его предварительно перебрать, отбраковать поврежденные и подгнившие экземпляры.

Чтобы сохранить выращенные луковицы как можно дольше, их нужно правильно подготовить. Подготовка к хранению начинается с сушки. Выкопанные растения раскладывают в хорошо проветриваемом сухом помещении или под навесом на мешковину или бумагу. Важно. Раскладывают овощи в один слой, чтобы они могли сохнуть. Для сушки им нужно полторы-две недели. В течение этого времени желательно раз в день переворачивать растения. У высохшего лука сухие чешуйки, шейка полностью смыкается, головка плотная и жесткая.

Следующий этап — обрезка корней и листьев. Если не планируется сплетать головки в косы, то перья отрезают так, чтобы осталась шейка длиной не больше 3 см. Корешки тоже обрезают. Луковки еще раз перебирают. В процессе сортировки отбраковывают все поврежденные и пораженные заболеваниями экземпляры. Остальные укладывают в сетки, ящики или коробки и убирают на хранение. Лук хорошо хранится в тепле. Его можно связать пучками или заплести в косы и повесить на стену.

Луковые хорошо сохраняются в подвале или погребе при температуре от 1 до 5℃ и влажности около 70%. Их укладывают в вентилируемую тару, например, корзины или ящики с решетчатыми стенками. Обязательно накрывают от света. Чтобы сохранить комфортную влажность, можно пересыпать головки опилками или чем-то подобным. В таких условиях лук пролежит очень долго. Периодически его желательно осматривать, чтобы вовремя заметить подгнившие экземпляры и убрать, пока они не заразили здоровые.