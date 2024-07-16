В зону СВО отправили еще один гуманитарный груз: нашим бойцам передали УАЗ

В зону проведения специальной военной операции поступила очередная партия гуманитарной помощи. Среди отправленного оборудования для военных оказался и УАЗ. Секретарь "Коми войтыр" Иван Касев лично доставил эту партию.

Жители Белгородской области, Евгений и Владимир, бесплатно установили защитные экраны от дронов на автомобиль.

Иван Касев выразил искреннюю благодарность жителям Республики Коми за их пожертвования, благодаря которым удалось приобрести большое количество влажных салфеток, репеллентов и системы уличного видеонаблюдения для военных.