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В зону СВО отправили еще один гуманитарный груз: нашим бойцам передали УАЗ

В зону СВО отправили еще один гуманитарный груз: нашим бойцам передали УАЗФото Ивана Касева

В зону проведения специальной военной операции поступила очередная партия гуманитарной помощи. Среди отправленного оборудования для военных оказался и УАЗ. Секретарь "Коми войтыр" Иван Касев лично доставил эту партию.

Жители Белгородской области, Евгений и Владимир, бесплатно установили защитные экраны от дронов на автомобиль.

Иван Касев выразил искреннюю благодарность жителям Республики Коми за их пожертвования, благодаря которым удалось приобрести большое количество влажных салфеток, репеллентов и системы уличного видеонаблюдения для военных.

"Наша команда делает все возможное, чтобы максимально обеспечить бойцов всем необходимым, облегчить им службу и ускорить достижение общей победы, " – подчеркнул Иван Касев.

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