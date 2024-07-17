Работала с Pharaoh, L'ONE, T-Fest и Ивлеевой: ухтинка Ксения Смо попала в рейтинг списка Forbеs

28-летняя уроженка Ухты Ксения Смо включена в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии журнала Forbes 2021 года в категории "Мода и дизайн". Ксения работает стилистом и уже сотрудничала с такими известными артистами, как Pharaoh, L'One, T-Fest и Настя Ивлеева.

Ксения родилась в Ухте и после окончания школы поступила на факультет международной журналистики в МГИМО. Однако на третьем курсе она взяла академический отпуск. Родители не поддержали ее решение, и Ксения сама оплачивала свое проживание в Москве. Она устроилась ассистентом стилиста, чтобы обеспечить себя финансово.

Смо стилизовала клипы для многих российских звезд: "Дико, например" для Pharaoh, "Якутяночка" для L'One и "Улети" для T-Fest. В последние несколько лет она сотрудничает с Настей Ивлеевой.