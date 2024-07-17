Работала с Pharaoh, L'ONE, T-Fest и Ивлеевой: ухтинка Ксения Смо попала в рейтинг списка Forbеs
- 14:30 17 июля
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- Инесса Богатая
28-летняя уроженка Ухты Ксения Смо включена в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии журнала Forbes 2021 года в категории "Мода и дизайн". Ксения работает стилистом и уже сотрудничала с такими известными артистами, как Pharaoh, L'One, T-Fest и Настя Ивлеева.
Ксения родилась в Ухте и после окончания школы поступила на факультет международной журналистики в МГИМО. Однако на третьем курсе она взяла академический отпуск. Родители не поддержали ее решение, и Ксения сама оплачивала свое проживание в Москве. Она устроилась ассистентом стилиста, чтобы обеспечить себя финансово.
Смо стилизовала клипы для многих российских звезд: "Дико, например" для Pharaoh, "Якутяночка" для L'One и "Улети" для T-Fest. В последние несколько лет она сотрудничает с Настей Ивлеевой.
"Ей передали мой номер, когда она ещё работала на 'Орле и Решке', прилетала в Москву лишь на несколько дней и не успевала купить даже простые футболки", — рассказывает Ксения.
К ее заслугам также относится известная обложка весеннего номера Playboy, где Ивлеева изображена в образе девушки будущего.
За последние два года Ксения активно развивает шоурум Selected Moscow, где представлены популярные зарубежные бренды, такие как американский For Love & Lemons. Кроме того, она работает над собственной маркой одежды Lovers4Lovers.
На данный момент Ксения разрабатывает курс для стилистов. Официальные доходы Смо за 2020 год составили 24,9 миллиона рублей.
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