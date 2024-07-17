Воздушные пирожки в духовке: всего 1 хитрость в начале для пышности
- 17:03 17 июля
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Домашние пирожки всегда создают атмосферу уюта и тепла. Сегодня мы поделимся рецептом вкусных пирожков с картофелем. Этот несложный рецепт порадует вас и ваших близких. Начнем!
Ингредиенты
Для теста:
- Мука — 500 г
- Сухие дрожжи — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Картофельный отвар — 300 мл
- Растительное масло — 60 мл
Для начинки:
- Картофель — 1 кг
- Репчатый лук — 2 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Картофельный отвар — 0,5 стакана (по вкусу)
- Соль
- Чёрный молотый перец
Для смазывания:
- Желток (с водой) — 1 шт.
- Или раствор соды с водой
- Или крепкий чай
Приготовление теста:
В небольшой миске соедините теплый картофельный отвар (около 300 мл), сахар и сухие дрожжи. Хорошо перемешайте и оставьте смесь на 10-15 минут до образования пены.
В большой миске просейте муку и добавьте соль. Влейте растительное масло и дрожжевую смесь. Замесите тесто до эластичного состояния, добавляя муку по необходимости, чтобы тесто перестало липнуть к рукам.
Накройте миску с тестом полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, пока тесто не удвоится в объёме.
Приготовление начинки:
- Очистите и крупно нарежьте картофель. Отварите его в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, сохранив около 0,5 стакана отвара.
- Из отварного картофеля сделайте пюре, добавляя отвар для нужной консистенции. Посолите и поперчите по вкусу.
- Очистите и мелко нарежьте лук, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте обжаренный лук в картофельное пюре и тщательно перемешайте.
Формирование и выпекание пирожков:
Разделите подошедшее тесто на равные части, сформируйте шарики и раскатайте их в круги. В центр каждого круга положите ложку картофельной начинки и защипните края.
Выложите пирожки на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Смажьте их сверху взбитым желтком с водой, раствором соды с водой или крепким чаем для золотистой корочки.
Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Выпекайте пирожки 20-25 минут до золотистого цвета.
Подача:
Подавайте пирожки теплыми. Они отлично подойдут к чаю или как самостоятельное блюдо. Пирожки с картофельной начинкой — сытное и вкусное угощение для всей семьи.
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