Лотерейный билет 100% будет выигрышным: Глоба назвал знаки, которые станут суперзвездами с 18 июля
- 13:15 17 июля
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Звезды рекомендуют всем знакам зодиака уделить больше внимания работе с техникой. Перед началом новых проектов постарайтесь заранее оценить возможные последствия, как советует Павел Глоба. Однако, трем знакам можно немного расслабиться — удача на их стороне, пишет progorod59.ru.
Близнецам следует сосредоточиться на текущих рабочих задачах. Весьма вероятно, что карьерные успехи не заставят себя ждать. Все ваши действия на работе будут гармонично слажены.
Скорпионы должны мотивировать свои действия позитивом. Вас ожидает финансовая удача. Смело составляйте список желанных покупок — средства поступят в течение ближайших 2-3 дней.
Рыбам стоит активно изучать новое и расширять кругозор. Вам открыты все возможности вселенной, смело идите к своим мечтам. Уверенность в своих действиях поможет вам достичь успеха.
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