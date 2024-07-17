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В Сыктывкаре спасатели вытащили из реки троих утопающих: один из них был пьян

В Сыктывкаре спасатели вытащили из реки троих утопающих: один из них был пьянФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре трое людей чуть не утонули. Спасателям пришлось вытащить из реки одного взрослого и двоих подростков. Об этом рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС столицы Коми.

Согласно информации городской администрации, двое подростков, родившихся в 2009 году, и 38-летний мужчина оказались на краю гибели во время купания в Сысоле. Последний из них был в нетрезвом состоянии. Медицинское вмешательство не потребовалось, и всех передали в руки полиции.

Напоминаем основные меры предосторожности на воде:

  • плавать только в официально оборудованных местах;
  • не нырять в неизвестные водоемы;
  • не проплывать за ограждения;
  • избегать судоходных зон и не приближаться к судам;
  • не заниматься играми в воде, связанными с захватами;
  • не использовать надувные матрасы или камеры для плавания;
  • избегать неисправных плавсредств;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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