В Сыктывкаре спасатели вытащили из реки троих утопающих: один из них был пьян

В Сыктывкаре трое людей чуть не утонули. Спасателям пришлось вытащить из реки одного взрослого и двоих подростков. Об этом рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС столицы Коми.

Согласно информации городской администрации, двое подростков, родившихся в 2009 году, и 38-летний мужчина оказались на краю гибели во время купания в Сысоле. Последний из них был в нетрезвом состоянии. Медицинское вмешательство не потребовалось, и всех передали в руки полиции.