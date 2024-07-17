В Сыктывкаре спасатели вытащили из реки троих утопающих: один из них был пьян
- 15:45 17 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывкаре трое людей чуть не утонули. Спасателям пришлось вытащить из реки одного взрослого и двоих подростков. Об этом рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС столицы Коми.
Согласно информации городской администрации, двое подростков, родившихся в 2009 году, и 38-летний мужчина оказались на краю гибели во время купания в Сысоле. Последний из них был в нетрезвом состоянии. Медицинское вмешательство не потребовалось, и всех передали в руки полиции.
Напоминаем основные меры предосторожности на воде:
- плавать только в официально оборудованных местах;
- не нырять в неизвестные водоемы;
- не проплывать за ограждения;
- избегать судоходных зон и не приближаться к судам;
- не заниматься играми в воде, связанными с захватами;
- не использовать надувные матрасы или камеры для плавания;
- избегать неисправных плавсредств;
- не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
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