Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень без проблем
- 21:30 16 июля
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Укроп — один из самых популярных и полезных овощей на наших огородах. Многие садоводы высаживают его несколько раз за сезон, чтобы наслаждаться свежей зеленью всё лето. Июль считается оптимальным месяцем для очередного сева укропа, пишет pravda.ru.
Как правильно посадить и вырастить укроп в июле: руководство для огородников
Лучшие сроки посева укропа в июле
Посев укропа в июле можно разделить на два этапа:
- В начале месяца (с 1 по 10 июля) — для получения зелени к концу лета.
- Ближе к концу месяца (с 20 по 31 июля) — для сбора урожая осенью.
Поздние посевы укропа обеспечат получение более холодостойких растений, которые смогут выдержать понижение температуры осенью.
Выбор подходящего места
Для успешного выращивания укропа в июле выбирайте солнечные, защищенные от ветра участки. Укроп предпочитает рыхлую, плодородную почву с нейтральной кислотностью.
Заранее удобрите грунт органическими веществами. Свежий навоз или компост внесите за 2-3 недели до посева.
Подготовка семян и посадка
Перед посевом замочите семена укропа в воде на 6-8 часов для ускорения прорастания.
Сделайте лунки или бороздки глубиной 1-2 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. В каждую лунку уложите 2-3 семени и присыпьте землей.
После посева тщательно полейте грядки. Далее поддерживайте постоянную влажность почвы.
Уход за всходами и выращивание
Всходы укропа появляются через 7-10 дней после посева. Как только они окрепнут, приступайте к прореживанию.
Оставляйте между растениями расстояние 10-15 см, чтобы избежать загущения и обеспечить хорошее развитие каждого куста.
По мере роста регулярно рыхлите почву вокруг укропа, удаляйте сорняки. При необходимости подкармливайте растения органическими или минеральными удобрениями.
Чтобы получать непрерывный урожай зелени, срезайте верхние части укропа, оставляя 5-7 см стебля. Это позволит растениям постоянно отрастать.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно посеять укроп в июле и наслаждаться богатым урожаем ароматной зелени в конце лета и осенью.
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