Укроп в июле: как успешно посеять и вырастить ароматную зелень без проблем

Укроп — один из самых популярных и полезных овощей на наших огородах. Многие садоводы высаживают его несколько раз за сезон, чтобы наслаждаться свежей зеленью всё лето. Июль считается оптимальным месяцем для очередного сева укропа, пишет pravda.ru.

Как правильно посадить и вырастить укроп в июле: руководство для огородников