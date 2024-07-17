В Сыктывкаре досрочно завершился ремонт дороги к Верхнечовскому кладбищу

В Сыктывкаре состоялось заседание рабочей комиссии по приемке обновленной дороги, ведущей к кладбищу в Верхнем Чове. Эксперты из МКП "Дорожное хозяйство" и представители подрядной фирмы "Доринвест" оценили выполненные работы.

"При осмотре объекта не было выявлено никаких дефектов или нареканий к качеству работ. Все запланированные задачи выполнены на высоком уровне и завершены на 2,5 месяца раньше запланированного срока. Дорога, ведущая к кладбищу поселка Верхний Чов, имеет значительное социальное значение, особенно в свете предстоящего благоустройства захоронения участников специальной военной операции, поэтому важно было сделать её в срок, " - отметил Илья Меркурьев, начальник производственно-технического отдела МКП "Дорожное хозяйство".