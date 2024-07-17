В Сыктывкаре досрочно завершился ремонт дороги к Верхнечовскому кладбищу
- 20:30 17 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре состоялось заседание рабочей комиссии по приемке обновленной дороги, ведущей к кладбищу в Верхнем Чове. Эксперты из МКП "Дорожное хозяйство" и представители подрядной фирмы "Доринвест" оценили выполненные работы.
"При осмотре объекта не было выявлено никаких дефектов или нареканий к качеству работ. Все запланированные задачи выполнены на высоком уровне и завершены на 2,5 месяца раньше запланированного срока. Дорога, ведущая к кладбищу поселка Верхний Чов, имеет значительное социальное значение, особенно в свете предстоящего благоустройства захоронения участников специальной военной операции, поэтому важно было сделать её в срок, " - отметил Илья Меркурьев, начальник производственно-технического отдела МКП "Дорожное хозяйство".
Окончательное принятие дороги в эксплуатацию запланировано на пятницу, 19 июля, при участии представителей администрации и надзорных органов.
Напомним, что ремонт этого участка дороги стал возможен благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" инициированному президентом и реализуемому в Сыктывкаре уже шестой год. Стоимость ремонта участка длиной 1,348 км составила 38,2 млн рублей.
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