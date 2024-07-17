По инициативе "Про Города" в столице Коми может открыться самый необычный микро-музей
- 16:30 17 июля
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- Дарья Шучалина
Главный архитектор Сыктывкара поддержал идею «Про Города» сохранить часть вековой кирпичной кладки в стене самого старинного здания системы общего образования города в процессе его нынешней реставрации. Такой микро-музей вдохновит детей с уважением относиться к пространству, в котором они учатся.
Напомним, «Про Город» побывал в рейде вместе с администрацией Сыктывкара и региональным Управлением по охране объектов культурного наследия. Мы понаблюдали за тем, как подрядчик бережно и заботливо выполняет капитальный ремонт 110-летнего здания гимназии имени Пушкина по улице Орджоникидзе, 15.
В числе проводимых работ – укрепление стен. Само здание по-прежнему стоит надежно за счет правильно разработанного в прошлом веке проекта и качественного стройматериала – ярко-красного кирпича, произведенного на одном из нескольких заводов, которые тогда действовали в Усть-Сысольске.
В рамках капремонта кирпичные стены будут закрыты гипсокартонном и затем их покрасят. В тех помещениях, которые в старину утеплили так называемой дранкой (деревянными решетками с войлоком), она уже демонтирована и повторно накладываться не будет ввиду пожароопасности (современные требования к учреждениям образования не допускают применения дерева при утеплении стен).
Корреспондент «Про Города» в ходе рейда предложила часть кирпичной кладки оставить в ее нынешнем – первоначальном – виде как микро-музей для учащихся, родителей и гостей гимназии.
- Это вполне реально, - вдохновился идеей нашего издания главный архитектор столицы Коми Владимир Рунг. – Надо только будет согласовать это как изменение проекта. Однако проблем с этим не вижу.
Как вариант, по словам Владимира Якубовича: оставить небольшой квадратной формы неприкрытую часть стены в одном из нескольких проемов на втором этаже, которые по прямому назначению уже не используются. Можно будет оградить эту часть стеклом или даже обеспечить подсветку, чтобы кирпич смотрелся интересно и выглядел особенно впечатляюще.
Как ранее сообщал «Про Город», здание гимназии должно быть отреставрировано к лету 2025-го с тем, чтобы до начала осени учреждение получило все документы, необходимые для его ввода в эксплуатацию. И тогда дети смогут вернуться в родные стены на старте учебного года.