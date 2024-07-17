По инициативе "Про Города" в столице Коми может открыться самый необычный микро-музей

Главный архитектор Сыктывкара поддержал идею «Про Города» сохранить часть вековой кирпичной кладки в стене самого старинного здания системы общего образования города в процессе его нынешней реставрации. Такой микро-музей вдохновит детей с уважением относиться к пространству, в котором они учатся.

Напомним, «Про Город» побывал в рейде вместе с администрацией Сыктывкара и региональным Управлением по охране объектов культурного наследия. Мы понаблюдали за тем, как подрядчик бережно и заботливо выполняет капитальный ремонт 110-летнего здания гимназии имени Пушкина по улице Орджоникидзе, 15.

В числе проводимых работ – укрепление стен. Само здание по-прежнему стоит надежно за счет правильно разработанного в прошлом веке проекта и качественного стройматериала – ярко-красного кирпича, произведенного на одном из нескольких заводов, которые тогда действовали в Усть-Сысольске.

В рамках капремонта кирпичные стены будут закрыты гипсокартонном и затем их покрасят. В тех помещениях, которые в старину утеплили так называемой дранкой (деревянными решетками с войлоком), она уже демонтирована и повторно накладываться не будет ввиду пожароопасности (современные требования к учреждениям образования не допускают применения дерева при утеплении стен).

Корреспондент «Про Города» в ходе рейда предложила часть кирпичной кладки оставить в ее нынешнем – первоначальном – виде как микро-музей для учащихся, родителей и гостей гимназии.