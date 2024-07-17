В четырех районах Коми отменят бумажные билеты для льготников

В Воркуте, Койгородском, Прилузском и Сысольском районах бумажные билеты для льготных пассажиров будут заменены на транспортные карты. Проект постановления правительства Республики Коми опубликован на портале общественных обсуждений, где любой желающий может высказать свое мнение.

Цель проекта — улучшить качество транспортного обслуживания для льготных категорий на местных, пригородных и междугородных автобусных маршрутах. В Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске транспортные карты уже активно используются.