В четырех районах Коми отменят бумажные билеты для льготников
- 18:45 17 июля
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- Инесса Богатая
В Воркуте, Койгородском, Прилузском и Сысольском районах бумажные билеты для льготных пассажиров будут заменены на транспортные карты. Проект постановления правительства Республики Коми опубликован на портале общественных обсуждений, где любой желающий может высказать свое мнение.
Цель проекта — улучшить качество транспортного обслуживания для льготных категорий на местных, пригородных и междугородных автобусных маршрутах. В Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске транспортные карты уже активно используются.
С 1 октября 2024 года транспортные и банковские карты будут введены в Воркуте, Койгородском, Прилузском и Сысольском районах. В течение четырехмесячного переходного периода льготники смогут пользоваться как новыми картами, так и бумажными билетами. Выдачей транспортных карт займутся местные учреждения социальной защиты.
В этих районах около 95 граждан ежемесячно пользуются льготным проездом на пригородных и междугородных маршрутах, а на городских маршрутах в Воркуте и Прилузском районе — 785 человек.
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