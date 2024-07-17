В Сыктывкаре мотоциклист выехал на "встречку" и попал в аварию

В Сыктывкаре мотоцикл марки Kawasaki столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. Водитель мотоцикла выехал на встречную полосу дороги и врезался в иномарку. Об этом проинформировала пресс-служба Управления ГАИ по Республике Коми.

Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел 16 июля в 18: 20. Мотоциклом Kawasaki управлял 37-летний мужчина, он ехал по одной из самых оживленных улиц Сыктывкара - по Октябрьскому проспекту. Попытавшись обогнать автомобиль напротив дома №180, он вышел на "встречку" и столкнулся с Volkswagen Polo, который выполнял левый поворот.