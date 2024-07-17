"Получат вторую пенсию": абсолютно всех пенсионеров от 60 до 65 лет ждет приятный сюрприз

Пожилым жителям России сообщили о возможности получения второй пенсии. Это предложение адресуется гражданам, достигшим пенсионного возраста в 65 лет и продолжающим работать после этого рубежа. Важно отметить, что размер второй пенсии будет меньше первой.

Данное предложение распространяется на несколько категорий пожилых граждан. Прежде всего, это касается лиц с особым трудовым стажем, таких как бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур. После достижения мужчинами возраста в 65 лет и женщинами в 60 лет, они могут подать заявление в Пенсионный фонд для получения второй пенсии.