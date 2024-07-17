"Получат вторую пенсию": абсолютно всех пенсионеров от 60 до 65 лет ждет приятный сюрприз
- 17:16 17 июля
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- Служба новостей
Пожилым жителям России сообщили о возможности получения второй пенсии. Это предложение адресуется гражданам, достигшим пенсионного возраста в 65 лет и продолжающим работать после этого рубежа. Важно отметить, что размер второй пенсии будет меньше первой.
Данное предложение распространяется на несколько категорий пожилых граждан. Прежде всего, это касается лиц с особым трудовым стажем, таких как бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур. После достижения мужчинами возраста в 65 лет и женщинами в 60 лет, они могут подать заявление в Пенсионный фонд для получения второй пенсии.
Иными словами, речь идет о пенсии по страховому пенсионному капиталу. Эта пенсия предназначена для граждан, отработавших определенный срок в гражданской сфере. Для её получения заявителю необходимо иметь стаж работы не менее 15 лет вне военных и правоохранительных органов и набрать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 28,2 балла, сообщает progorodsamara.ru.
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