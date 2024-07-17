В Коми за этот год уже завершены капитальные ремонты в 66 домах
- 20:15 17 июля
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- Инесса Богатая
Глава Коми Владимир Уйба вместе с Минстроем республики подытожил промежуточные результаты капитального ремонта: завершены работы в 66 многоквартирных домах. Об этом руководитель региона сообщил в социальных сетях.
Недавно были приняты работы еще в восьми домах. В Нижнем Одесе, Сосногорского района, на улице Ленина, 17, был укреплен фундамент и заменена отмостка. На той же улице, Пионерская, 7, заменены трубопроводы на полипропиленовые.
В Сыктывкаре, на улице Морозова, 53, крыша покрыта современным материалом, заменены водосточные воронки, отремонтированы вентшахты, установлены зонты и металлические ограждения по периметру.
В Ижме, на улице Советская, 110, крыша покрыта профлистом, установлены снегозадержатели, заменена стропильная система, отремонтированы дымоходы и утеплен чердак.
В Ухте капитально отремонтированы крыши по адресам: улица Первомайская, 4а и 23; улица Горького, 1; и улица 40 лет ГВФ, 3.
План на 2024 год в Коми включает ремонт 225 домов, жители которых накапливают взносы на капитальный ремонт через регионального оператора.
"Еще раз обращаюсь к собственникам жилья с просьбой активно следить за ходом работ и участвовать в их приемке. Если возникают замечания, звоните в фонд капитального ремонта и требуйте решения проблемы. В случае отсутствия реакции, информируйте Минстрой Коми, который координирует деятельность регионального оператора", — подчеркнул В. Уйба.
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