В Коми за этот год уже завершены капитальные ремонты в 66 домах

Глава Коми Владимир Уйба вместе с Минстроем республики подытожил промежуточные результаты капитального ремонта: завершены работы в 66 многоквартирных домах. Об этом руководитель региона сообщил в социальных сетях.

Недавно были приняты работы еще в восьми домах. В Нижнем Одесе, Сосногорского района, на улице Ленина, 17, был укреплен фундамент и заменена отмостка. На той же улице, Пионерская, 7, заменены трубопроводы на полипропиленовые.

В Сыктывкаре, на улице Морозова, 53, крыша покрыта современным материалом, заменены водосточные воронки, отремонтированы вентшахты, установлены зонты и металлические ограждения по периметру.

В Ижме, на улице Советская, 110, крыша покрыта профлистом, установлены снегозадержатели, заменена стропильная система, отремонтированы дымоходы и утеплен чердак.

В Ухте капитально отремонтированы крыши по адресам: улица Первомайская, 4а и 23; улица Горького, 1; и улица 40 лет ГВФ, 3.

План на 2024 год в Коми включает ремонт 225 домов, жители которых накапливают взносы на капитальный ремонт через регионального оператора.