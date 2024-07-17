Притяжение крыс к дворовым свалкам в Сыктывкаре
- 13:30 17 июля
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- Дарья Шучалина
Сыктывкарцы, проживающие по ул. Пушкина, 51, регулярно становятся заложниками реформы ТКО. Несмотря на ответственное отношение жильцов к складированию отходов (люди их выбрасывают только в ту емкость, которая установлена во дворе для этих целей), на придомовой территории образуются свалки. И становятся центром притяжения крыс…
Как рассказали жители многострадального дома «Про Городу», во дворе вместо полноценной контейнерной площадки в рамках реформы ТКО им установили один бункер. Размер у него приличный – восемь кубов. Однако он не бездонный.
- Мы сталкиваемся с тем, что без нашего «пинка» никто не приезжает для вывоза мусора. Поначалу жаловались в управляющую компанию, но через какое-то время им там надоело реагировать на наши жалобы и нас стали переадресовывать в мэрию, - пояснили «Про Городу» жильцы дома. – А там заявили, что за вывоз ТКО отвечает Регоператор. Мы не знаем, до кого в этой структуре следует доводить информацию и как поставить на поток регулярный приезд спецтехники.
В этой связи горожане обратились за помощью в регцентр «ЖКХ Контроль» по Коми. Благодаря подключению общественников мусор в очередной раз был вывезен – по личной просьбе в адрес ООО «Региональный оператор Севера».
- Чтобы обеспечить системный вывоз мусора, у дома должна быть оборудована стационарная контейнерная площадка по всем тем правилам, которые прописаны федеральным законодательством и подлежат обязательному выполнению органами местного самоуправления во всех регионах, - отметили «Про Городу» в руководстве Регоператора. – Бункер около этого дома является нашей собственностью. В свое время мы установили такие емкости для ТКО в разных частях Сыктывкара на временной основе: в расчете на то, что местные власти со временем отшлифуют территориальную схему обращения с отходами и внесут в нее все контейнерные площадки там, где они необходимы. А во дворах жилфонда таковые быть просто обязаны.
По словам руководства Регоператора, по этому адресу администрация должна была оборудовать место под складирование ТКО и установить кубовые баки в том количестве, которое позволит Регоператору с учетом законодательно предусмотренной периодичности вывозить мусор без их переполнения. Однако эта работа мэрией так и не проведена.
В регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми жильцам этого и других домов, оказавшихся в подобном незавидном положении, посоветовали привлечь прокуратуру, чтобы ее сотрудники провели проверку в отношении бездействия муниципальных чиновников и обязали их обеспечить тот или иной дом контейнерной площадкой на участке земли, находящемся на балансе муниципалитета.
Другой – более сложный и финансово емкий – путь для горожан: поставить на государственный кадастровый учет прилегающую к дому территорию и своими силами оборудовать контейнерную площадку, а также на свои кровные приобрести баки. Но перед этим придется согласовать выбранное место с мэрией, а затем с привлечением Роспотребнадзора заручиться одобрением на сам объект.
Напомним: контейнерная площадка должна быть установлена на твердой поверхности (асфальтовом покрытии участка земли или на бетонной плите как основании) на расстоянии 20-100 метров от объекта жилой недвижимости с количеством баков не более восьми для смешанного накопления ТКО или дюжины, из которой четыре емкости – для раздельного сбора мусора. Либо – не свыше пары бункеров.
Что касается периодичности вывоза: если контейнерная площадка включена в техсхему муниципалитета и региона, то информация о ней доводится до Регоператора и он включает ее в свой график работы мусоровозов. Таковые должны обеспечивать вывоз твердых коммунальных отходов в теплое время года (до плюс пяти градусов) ежедневно, а в холодное (от плюс пяти градусов и ниже) – не реже раза в трое суток.
Крупногабаритный мусор вывозится по мере его накопления, но не реже раза в десять суток, если на улице плюс четыре градуса и ниже. И не реже раза в неделю при плюс пяти градусах и выше.