Притяжение крыс к дворовым свалкам в Сыктывкаре

Сыктывкарцы, проживающие по ул. Пушкина, 51, регулярно становятся заложниками реформы ТКО. Несмотря на ответственное отношение жильцов к складированию отходов (люди их выбрасывают только в ту емкость, которая установлена во дворе для этих целей), на придомовой территории образуются свалки. И становятся центром притяжения крыс…

Как рассказали жители многострадального дома «Про Городу», во дворе вместо полноценной контейнерной площадки в рамках реформы ТКО им установили один бункер. Размер у него приличный – восемь кубов. Однако он не бездонный.

- Мы сталкиваемся с тем, что без нашего «пинка» никто не приезжает для вывоза мусора. Поначалу жаловались в управляющую компанию, но через какое-то время им там надоело реагировать на наши жалобы и нас стали переадресовывать в мэрию, - пояснили «Про Городу» жильцы дома. – А там заявили, что за вывоз ТКО отвечает Регоператор. Мы не знаем, до кого в этой структуре следует доводить информацию и как поставить на поток регулярный приезд спецтехники.

В этой связи горожане обратились за помощью в регцентр «ЖКХ Контроль» по Коми. Благодаря подключению общественников мусор в очередной раз был вывезен – по личной просьбе в адрес ООО «Региональный оператор Севера».