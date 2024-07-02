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В ходе спецоперации погибли ефрейтор и старший матрос из Коми

В ходе спецоперации погибли ефрейтор и старший матрос из КомиФото со страницы Главы Коми Владимира Уйба

Во время выполнения боевых задач специальной военной операции погибли двое наших соотечественников — ефрейтор Роман Паско и старший матрос Алексей Домрачев. Об этом сообщил глава Коми, Владимир Уйба, в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

«Роман Паско, уроженец поселка Подзь Койгородского района Коми, жил в Сыктывкаре и выполнял обязанности водителя в своем подразделении. Алексей Домрачев, выросший в Сосногорске, работал стрелком-помощником гранатометчика», — написал глава Коми в своем телеграм-канале.

Губернатор региона выразил искренние соболезнования семьям погибших.

"Желаю мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты. Наши земляки проявили мужество и отвагу, до конца выполнив воинский долг и отдав свои жизни за Родину", - отметил Глава Коми.

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