В ходе спецоперации погибли ефрейтор и старший матрос из Коми
- 11:20 2 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Во время выполнения боевых задач специальной военной операции погибли двое наших соотечественников — ефрейтор Роман Паско и старший матрос Алексей Домрачев. Об этом сообщил глава Коми, Владимир Уйба, в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.
«Роман Паско, уроженец поселка Подзь Койгородского района Коми, жил в Сыктывкаре и выполнял обязанности водителя в своем подразделении. Алексей Домрачев, выросший в Сосногорске, работал стрелком-помощником гранатометчика», — написал глава Коми в своем телеграм-канале.
Губернатор региона выразил искренние соболезнования семьям погибших.
"Желаю мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты. Наши земляки проявили мужество и отвагу, до конца выполнив воинский долг и отдав свои жизни за Родину", - отметил Глава Коми.
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