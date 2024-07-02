В ходе спецоперации погибли ефрейтор и старший матрос из Коми

Во время выполнения боевых задач специальной военной операции погибли двое наших соотечественников — ефрейтор Роман Паско и старший матрос Алексей Домрачев. Об этом сообщил глава Коми, Владимир Уйба, в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

«Роман Паско, уроженец поселка Подзь Койгородского района Коми, жил в Сыктывкаре и выполнял обязанности водителя в своем подразделении. Алексей Домрачев, выросший в Сосногорске, работал стрелком-помощником гранатометчика», — написал глава Коми в своем телеграм-канале.

Губернатор региона выразил искренние соболезнования семьям погибших.