В зоне проведения спецоперации погиб бывший руководитель администрации Корткеросского района Коми
- 20:15 3 июля
- 16+
- Инесса Богатая
В зоне СВО погиб экс-глава администрации Корткеросского района Александр Артеев. О его смерти сообщил в социальных сетях его знакомый.
Как написал во "ВКонтакте" товарищ погибшего, жизнь Александра Артеева оборвалась 27 июня. Эта информация была подтверждена официальными источниками.
С 2012 по 2018 годы Александр Артеев работал на должности заместителя, а затем первого заместителя руководителя администрации Корткеросского района Коми, а с мая по август 2018 года исполнял обязанности главы администрации.
В 2020 году Артеев был осужден за коррупцию и злоупотреблением должностных полномочий. Согласно апелляционному решению Верховного суда Республики Коми 2021 года, его приговорили к 11 годам и оштрафовали на четыре миллиона рублей.
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