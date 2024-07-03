В зоне проведения спецоперации погиб бывший руководитель администрации Корткеросского района Коми

Пресс-служба Сыктывкарского суда

В зоне СВО погиб экс-глава администрации Корткеросского района Александр Артеев. О его смерти сообщил в социальных сетях его знакомый. Как написал во "ВКонтакте" товарищ погибшего, жизнь Александра Артеева оборвалась 27 июня. Эта информация была подтверждена официальными источниками.

С 2012 по 2018 годы Александр Артеев работал на должности заместителя, а затем первого заместителя руководителя администрации Корткеросского района Коми, а с мая по август 2018 года исполнял обязанности главы администрации.

В 2020 году Артеев был осужден за коррупцию и злоупотреблением должностных полномочий. Согласно апелляционному решению Верховного суда Республики Коми 2021 года, его приговорили к 11 годам и оштрафовали на четыре миллиона рублей.