В ходе проведения СВО погиб сыктывкарец
- 22:30 3 июля
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- Олег Помидоров
Рядовой Павел Павлович Дундин погиб в ходе проведения специальной военной операции.
3 июля глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте печальное известие о гибели рядового в зоне проведения СВО Павла Дундина.
Павел Павлович Дундин родился в поселке Двинской, который расположен в Архангельской области. Далее мужчина проживал в Сыктывкаре. В ходе специальной военной операции боец служил в должности наводчика отделения.
Руководитель республики выразил глубочайшие соболезнования родным и близким геройски погибшего бойца.
“Он навсегда останется в наших сердцах отважным воином и верным сыном своего Отечества, совершившим бессмертный подвиг во имя мира, независимости нашей страны и безопасности нашего народа”, – сообщил Владимир Уйба.