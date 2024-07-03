В ходе проведения СВО погиб сыктывкарец

Рядовой Павел Павлович Дундин погиб в ходе проведения специальной военной операции.

3 июля глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте печальное известие о гибели рядового в зоне проведения СВО Павла Дундина.

Павел Павлович Дундин родился в поселке Двинской, который расположен в Архангельской области. Далее мужчина проживал в Сыктывкаре. В ходе специальной военной операции боец служил в должности наводчика отделения.

Руководитель республики выразил глубочайшие соболезнования родным и близким геройски погибшего бойца.