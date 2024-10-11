Пенсии повысятся, указ подписан: Татьяна Голикова назвала новый размер выплат для пенсионеров РФ - все изменится

Госдума РФ

Вследствие подписания указа, Пенсионный фонд России анонсировал предстоящее увеличение пенсий для пожилых граждан. Размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров будет составлять 18 521 рубль. Представленное с этими изменениями бюджетное предложение вызвало активные обсуждения в обществе.

Требования для получения страховой пенсии по возрасту:

Возраст: Женщины смогут претендовать на пенсию по достижении 60 лет, а мужчины — 65 лет. Однако данное изменение полностью вступит в силу лишь к 2028 году. В настоящий момент продолжается переходный период.

Трудовой стаж: В текущем году минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составляет 14 лет; в следующем году он увеличится до 15 лет.