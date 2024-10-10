В Коми спрос на организацию свадеб вырос на 67%

Фото "Про Город"

Аналитики на платформе Авито Услуги выяснили, какие услуги, связанные со свадьбами, стали наиболее востребованными в 2024 году в Коми. Об этом сообщает "Комиинформ". В сентябре 2024 года заинтересованность в проведении свадеб в Коми возросла на 67% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Специалисты считают, что этот тренд объясняется тем, что свадебные организаторы могут значительно сэкономить время и усилия, помогая уложиться в бюджет, что становится все сложнее из-за повышения цен.

Авито Услуги проанализировали изменения в спросе и предложении на свадебные услуги в Коми в течение 2024 года.

Будущие невесты все реже выполняют макияж и укладку самостоятельно.

В 2024 году невесты все чаще обращаются к профессиональным стилистам и визажистам для создания свадебного образа. С сентября 2023 года до сентября 2024 года спрос на услуги свадебных стилистов вырос на 35%, а интерес к прическам на свадьбу увеличился на 300%. Услуги по свадебному макияжу и его пробе стали популярнее на 50% и 17% соответственно. Создание полного свадебного образа, включая укладку, макияж и их репетицию, обходится в среднем в 12 тыс. рублей.

Также увеличивается число предложений от бьюти-профессионалов. Объявления от стилистов на Авито Услуги, готовых выполнить свадебные укладки и прически, увеличились на 200% и 43% соответственно, а визажисты стали чаще предлагать макияж для свадьбы и пробы на 154% и 127%.

Интерес к свадебным фотографам возрос

Услуги свадебных фотографов стали гораздо более востребованными в Коми в течение года. В сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к съемке свадебных фото и видео увеличился на 33%. Предложения от свадебных фотографов за тот же период возросли на 50%. Услуги фотографа на четыре часа в среднем стоят от 12 тыс. рублей, а полный день съемки обойдется в 45 тыс. рублей.

Жители Коми также стали больше обращаться к свадебным координаторам, интерес к их услугам вырос на 28% за год. Такие специалисты обычно занимаются решением всех внештатных ситуаций в день свадьбы и контролируют готовность площадки и декора, работой флористов, фотографов и ресторанов.