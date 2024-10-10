В Сыктывкаре не поделили дорогу две иномарки
- 09:50 10 октября
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- Татьяна Зубова
В столице Республики Коми произошла аварийная ситуация с участием двух автомобилей иностранных марок.
Согласно информации, предоставленной представителями Госавтоинспекции региона, инцидент имел место вчера утром 9 октября в половине девятого утра. Виновником стал 22-летний автомобилист, находившийся за рулем Renault Logan. Он следовал по улице Маркова в сторону улицы Димитрова и на нерегулируемом перекрестке с улицей Димитрова при повороте налево не уступил преимущество, в результате чего произошло столкновение с Kia Spectra, ехавшей по главной дороге навстречу.
Первоначально происшествие было квалифицировано как ДТП без пострадавших. Однако спустя некоторое время водитель Renault Logan все же обратился в медицинское учреждение. У него возникло подозрение на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В госпитализации он не нуждался. От более серьезных последствий водителя уберегли пристегнутые ремни безопасности.