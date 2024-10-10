Можно смело брать 3 пачки – внутри только чистые сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного

Сегодня сливочное масло остается одним из самых популярных продуктов среди россиян. Однако качество и натуральность масла на полках магазинов вызывает у многих покупателей сомнения. Для обеспечения безопасного выбора специалисты Росконтроля провели детальное исследование различных марок и составили список брендов, которым можно доверять.

Основные беспокойства потребителей при покупке сливочного масла связаны с риском столкновения с фальсификацией и возможной несвежестью продукта. Примерами фальсификации могут быть использование растительных или говяжьих жиров вместо натуральных сливок. Также покупатели опасаются присутствия вредных микроорганизмов в масле.

Для облегчения выбора Росконтроль проверил широкий ассортимент марок сливочного масла с различной жирностью - от 72,5% до 82,5%. В результате исследования были выявлены бренды, которые можно считать надёжными и безопасными для употребления.

В категории масла с жирностью 82,5% лидерами стали:

«Вкуснотеево»

Valuiki «Традиционное»

«Экомилк»

«Белорусское» «Традиционное»

Эти продукты изготовлены исключительно из натуральных сливок без добавления посторонних компонентов и обладают превосходными вкусовыми качествами.

Среди масел с жирностью 72,5% экспертами были выделены:

«Азбука сыра» «Крестьянское»

«Вологодское лето» «Крестьянское»

Данные бренды также соответствуют высоким стандартам качества и изготовлены из натурального коровьего молока.

Таким образом, выбирая сливочное масло указанных марок, покупатели могут быть уверены в его натуральности и безопасности. Специалисты рекомендуют ориентироваться на эти проверенные бренды для минимизации рисков приобретения фальсифицированной или некачественной продукции. Важно помнить, что для сохранения высоких потребительских свойств масла его необходимо правильно хранить в домашних условиях.

Кроме того, Росконтроль дает дополнительные рекомендации по выбору качественного сливочного масла:

Изучайте состав продукта. Хорошее масло должно содержать только натуральные компоненты: сливки, молоко и, возможно, соль. Наличие растительных жиров или консервантов может указывать на фальсификацию. Обращайте внимание на срок годности и дату изготовления. Натуральное сливочное масло хранится не более 30-45 дней. Если срок годности слишком длинный, это может свидетельствовать о наличии стабилизаторов и консервантов. Проверяйте качество упаковки. Упаковка должна быть герметичной, чтобы предотвратить окисление и прогорклость масла. Желательно, чтобы она была выполнена из материала, непроницаемого для света.

Также рекомендуется покупать масло у проверенных производителей с хорошей репутацией и в крупных сетевых магазинах, где выше вероятность встретить оригинальный продукт.

Внешний вид масла тоже имеет значение: оно должно быть однородным по консистенции, с характерным сливочным цветом и без посторонних включений. На упаковке должна быть полная информация о продукте.