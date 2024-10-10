Как 15-летняя девочка из Коми украла у взрослой женщины более 700 тысяч рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми школьница обманула знакомую женщину на 725 тысяч рублей. Следственный отдел города Вуктыл СУ СК России по Республике Коми завершил расследование дела, касающегося 15-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении кражи крупной суммы с банковского счета, как сообщают в соответствующем ведомстве.

Согласно материалам следствия, в июле текущего года подозреваемая взяла у знакомой дамы мобильное устройство и, воспользовавшись знанием пароля для банковского приложения, перевела на свой счет свыше 725 тысяч рублей со счета потерпевшей. Этими средствами девушка распорядилась по собственной инициативе.