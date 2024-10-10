Как 15-летняя девочка из Коми украла у взрослой женщины более 700 тысяч рублей
- 08:30 10 октября
- 16+
- Татьяна Зубова
В Коми школьница обманула знакомую женщину на 725 тысяч рублей.
Следственный отдел города Вуктыл СУ СК России по Республике Коми завершил расследование дела, касающегося 15-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении кражи крупной суммы с банковского счета, как сообщают в соответствующем ведомстве.
Согласно материалам следствия, в июле текущего года подозреваемая взяла у знакомой дамы мобильное устройство и, воспользовавшись знанием пароля для банковского приложения, перевела на свой счет свыше 725 тысяч рублей со счета потерпевшей. Этими средствами девушка распорядилась по собственной инициативе.
Во время расследования подозреваемая признала свою вину и выразила сожаление о совершенном преступлении, в то время как ее родители возместили потерпевшей нанесенный ущерб. Следователем была собрана необходимая доказательственная база, благодаря чему дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.