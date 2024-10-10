С 11 октября во всех школах РФ отменят популярный предмет - дети злятся, а учителя ликуют

Фото из архива "Про Город"

Министерство просвещения России намерено внести изменения в учебные программы на уровне начального, основного и среднего общего образования. 18 сентября 2024 года был представлен проект приказа, касающийся изменений в важнейших аспектах образовательного процесса.

Поправки в программе физкультуры

Одно из предлагаемых изменений относится к предмету "Физическая культура". В результате планируется удаление таких видов спорта, как гольф и чир-спорт, из списка возможных модулей. Эти спортивные дисциплины больше не будут предлагаться для занятий физической культурой в школах. Решение направлено на более рациональное использование учебного времени и акцентирование внимания на традиционных видах спорта, уже получивших широкое признание в образовательных учреждениях.

Изменения в учебной терминологии

Проект также предполагает замену ряда терминов в учебниках на более доступные для школьников варианты. Например, выражения "гендерный", "толерантность", "буллинг" и "семейное насилие" будут заменены формулировками, которые, по мнению Министерства просвещения, окажутся более понятными учащимся разного возраста. Это направлено на облегчение восприятия сложных социальных и психологических тем в школьной программе.

Организация поурочного планирования

Существенным изменением станет введение детального поурочного планирования для предметов с практической направленностью. Этот шаг поможет создать более чёткую структуру обучения, что позволит учителям эффективно организовать занятия и обеспечить системное освоение материала. Такая организация планирования даст возможность учителям оперативно реагировать на успехи или затруднения учеников, что приведёт к улучшению качества обучения.

Улучшение процедур оценки качества образования